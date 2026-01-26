Πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με επικαιροποιημένο δελτίο που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 2/2026, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα προγνωστικά δεδομένα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται σήμερα Δευτέρα (26/1) και αύριο Τρίτη (27/1) έως το απόγευμα, κυρίως στη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

• Στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως το απόγευμα.

• Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

• Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Δευτέρας έως τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

• Στην Κρήτη έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης.

• Στην Αττική έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Παράλληλα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά το απόγευμα της Δευτέρας, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου

Προβλήματα έχουν προκληθεί σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο φθάνουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ, με στροφή από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς και μικρή εξασθένηση. Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο του «Blue Star Delos» στις 07:25 για Νάξο και Θήρα, ενώ δεν αναχώρησε και το «Fast Ferries Andros» στις 07:30 με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» στις 14:15 για τις Δυτικές Κυκλάδες. Στον Αργοσαρωνικό, τα ταχύπλοα δεν εκτελούν δρομολόγια, ενώ τα συμβατικά πλοία κινούνται κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Ακυρώσεις σημειώθηκαν και από το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες, με το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο να μετατίθεται για το απόγευμα.

Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Κέα, ενώ τα επόμενα δρομολόγια τόσο από τη Ραφήνα όσο και από το Λαύριο αναμένεται να εξεταστούν μετά τις 16:00, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Επίσης, κλειστές παραμένουν η πορθμειακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, καθώς και η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.