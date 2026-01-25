Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» θα είναι τη Δευτέρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εθεσε για αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/01 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Πορτοκαλί συναγερμός έχει εκδοθεί για αρκετές περιοχές της χώρας, με αυξημένο κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που θα κινδυνεύσουν περισσότερο είναι η Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Στην Αττική τα φαινόμενα δεν αναμένονται ακραία, ωστόσο η περιοχή παραμένει ευάλωτη λόγω των πρόσφατων ζημιών στις υποδομές και του κατεστραμμένου οδικού δικτύου. Ισχυρές μπόρες προβλέπονται κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται στα όρια αντοχής τους.

Κατά το απόγευμα, ο καιρός στην Αττική αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες. Το βράδυ της Κυριακής στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ενδέχεται να ενισχυθούν έως και τα 9 μποφόρ, μέχρι το μεσημέρι.

Την Τρίτη προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, υπολείμματα της κακοκαιρίας θα επιμείνουν, με καταιγίδες κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόνησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάννησα.

Live η εξέλιξη του καιρού

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στην Αττική

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία με τα πλημμυρικά φαινόμενα όπως η Γλυφάδα και η Βάρη έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθούν οι Αρχές από τους επιστήμονες για τις περιοχές όπου θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.