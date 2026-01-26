Επελαύνει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Στην Αττική ο καιρός ήδη έχει αρχίσει να γίνεται άστατος. Οι ισχυρές καιταγίδες αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα δυτικά έως το μεσημέρι, στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί, στην Αττική έως τις μεσημβρινές ώρες, καθώς και στην Κρήτη, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Επίσης πορτοκαλί συναγερμός έχει εκδοθεί για αρκετές περιοχές της χώρας, με αυξημένο κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που θα κινδυνεύσουν περισσότερο είναι η Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Στην Αττική τα φαινόμενα δεν αναμένονται ακραία, ωστόσο η περιοχή παραμένει ευάλωτη λόγω των πρόσφατων ζημιών στις υποδομές και του κατεστραμμένου οδικού δικτύου. Ισχυρές μπόρες προβλέπονται κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται στα όρια αντοχής τους.

Παράλληλα, στο Αιγαίο οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις νοτίων διευθύνσεων, φτάνοντας τοπικά τα 8 ή και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά δεν ξεπερνούν τους 13 βαθμούς.

Προειδοποίηση Κολυδά: «Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων», δείτε χάρτη με το πέρασμα της κακοκαιρίας

Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων . pic.twitter.com/CwWHSJa0BR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 26, 2026

Έντονα φαινόμενα στη Bόρεια και Δυτική Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι βροχές και καταιγίδες είναι ισχυρές από το πρωί, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Από το απόγευμα, στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα εξασθενούν. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αργότερα σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Καταιγίδες στα ανατολικά και νότια

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια έως το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι βροχοπτώσεις εντείνονται από τις προμεσημβρινές ώρες, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Οι άνεμοι φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι βροχές εντείνονται από το μεσημέρι και συνοδεύονται από καταιγίδες, τοπικά ισχυρές από το απόγευμα. Οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση αργότερα.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο καιρός παραμένει άστατος, με βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου τοπικές βροχές προβλέπονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη, με γρήγορη εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις αυξάνονται και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς στα δυτικά.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι φτάνουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρά στα νότια.

Τέλος, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Έκτακτο δελτίου καιρού από την ΕΜΥ:

Επικαιροποιήθηκε το το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αρ. πρωτ.2/2026 που εκδόθηκε την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένονται τα εξής φαινόμενα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Απογορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων – Ακυρώσεις δρομολογίων

Προβλήματα έχουν προκληθεί σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο φθάνουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ, με στροφή από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς και μικρή εξασθένηση.

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο του «Blue Star Delos» στις 07:25 για Νάξο και Θήρα, ενώ δεν αναχώρησε και το «Fast Ferries Andros» στις 07:30 με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» στις 14:15 για τις Δυτικές Κυκλάδες. Στον Αργοσαρωνικό, τα ταχύπλοα δεν εκτελούν δρομολόγια, ενώ τα συμβατικά πλοία κινούνται κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Ακυρώσεις σημειώθηκαν και από το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες, με το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο να μετατίθεται για το απόγευμα.

Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Κέα, ενώ τα επόμενα δρομολόγια τόσο από τη Ραφήνα όσο και από το Λαύριο αναμένεται να εξεταστούν μετά τις 16:00, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Επίσης, κλειστές παραμένουν η πορθμειακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, καθώς και η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.