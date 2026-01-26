Τρεις μήνες μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια που κόστισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η ένταση μεταξύ των οικογενειών παραμένει υψηλή, παρά τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και κοινωνική ειρήνη.

Η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατέθεσε μήνυση κατά των γονέων του Φανούρη Καργάκη για απειλή και εξύβριση, γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω το κλίμα έντασης και αντιπαράθεσης στο χωριό.

Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη επρόκειτο να δικαστούν στο Αυτόφωρο, ωστόσο η μητέρα νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου και ο πατέρας παραμένει στο ΠΑΓΝΗ με COVID-19.

Τα Βορίζια εξακολουθούν να ζουν υπό το βάρος του τραγικού περιστατικού που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία πριν από τρεις μήνες, όταν το αιματοκύλισμα στο χωριό στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το χωριό παραμένει βυθισμένο στη θλίψη, ενώ το κλίμα είναι ακόμη τεταμένο, με τις δύο οικογένειες να βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία και κοινωνική ειρήνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, η μήνυση που υπέβαλε την Παρασκευή (24/1) η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, σε βάρος των γονέων του Φανούρη Καργάκη, για απειλή και εξύβριση, αναζωπύρωσε τις εντάσεις. Τα γεγονότα που ακολούθησαν, επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση όχι μόνο δεν έχει εκτονωθεί, αλλά βαθαίνει καθημερινά, τροφοδοτούμενη από αλλεπάλληλες καταγγελίες και αλληλοκατηγορίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι γονείς του Φανούρη Καργάκη επρόκειτο να δικαστούν στο Αυτόφωρο. Ωστόσο, η μητέρα του που παρέμενε υπό κράτηση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη στην Καρδιολογική Κλινική. Ο πατέρας του εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με covid, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της δίκης από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου για τις 28 Απριλίου.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος της πλευράς Φραγκιαδάκη, Ελευθέριος Κάρτσωνας, περιγράφει ένα σκηνικό συνεχούς πίεσης και φόβου για την οικογένεια της θανούσης: «Η εντολέας μου, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου βιώνουν ένα καθημερινό γολγοθά, καθότι υφίστανται εκτροπή σε σωρεία αξιοποίνων πράξεων σε βάρος τους. Εξαντλήθηκε κάθε ηπιότερο μέσο, με την υποβολή συστάσεων σε βάρος των σημερινών κατηγορουμένων. Δεδομένου όμως ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη συμμόρφωση, ήταν μονόδρομος η υποβολή της έγκλησης. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνευση και όλα τα μέρη να επιδείξουν τη δέουσα αυτοσυγκράτηση».

Στον αντίποδα, η συνήγορος της οικογένειας Καργάκη, Θεονύμφη Μπέρκη, κάνει λόγο για στοχευμένες και προκλητικές ενέργειες, που –όπως τονίζει– δυναμιτίζουν περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση. «Η πράξη της συγκεκριμένης να διέρχεται συχνά πυκνά έμπροσθεν της οικίας των γονιών του Φανούρη Καργάκη έχει όλα τα χαρακτηριστικά της προβοκατόρικης πράξης. Έχει κάθε δυνατότητα να πάει από οποιοδήποτε σημείο προς οποιοδήποτε σημείο του χωριού, χωρίς να διέλθει μπροστά από τη συγκεκριμένη οικία. Είναι στοχευμένη ενέργεια, προκειμένου να δημιουργήσει κλίμα και αρνητική εικόνα σε βάρος της οικογένειας των δύο γονέων» είπε μιλώντας στο cretalive.gr.

Η ίδια αναφέρεται και στην κατάσταση της μητέρας του Φανούρη, που μετά την κράτησή της κατέληξε στο νοσοκομείο: «Η μητέρα δεν άντεξε τη διαδικασία στην οποία υπεβλήθη, βιώνει ένα δυσβάσταχτο πένθος τους τελευταίους μήνες και δεν μπορεί να δέχεται προειδοποιήσεις και για έτερα δεινά. Η κατάληξη, με τη νοσηλεία στην Καρδιολογική Κλινική, ήταν απολύτως εύλογη συνέπεια σε όσα έχει υποστεί. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να δείχνει τα δόντια της στη χαροκαμένη μάνα για μια φερόμενη πράξη εξύβρισης».