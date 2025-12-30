Εξονυχιστικά ερεύνησαν το 4×4 αγροτικό όχημα του δολοφονημένου στο μακελειό στα Βορίζια, Φανούρη Καργάκη, στελέχη του κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, που βρέθηκε στο Ηράκλειο την προηγούμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Το πρωί της 1ης Νοεμβρίου, ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών έχασε τη ζωή του μέσα στο μαύρο 4×4, το οποίο δέχθηκε πυρά από διαφορετικά όπλα. Λίγο πιο πέρα, άφηνε την τελευταία της πνοή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών. Οι οικογένειες των θυμάτων είχαν ζητήσει την εξερεύνηση του οχήματος, παρουσία των τεχνικών συμβούλων τους, του κ. Γιάννη Τσιάμπα (εκπρόσωπος της οικογένειας Καργάκη) και του κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (εκπρόσωπος της οικογένειας Φραγκιαδάκη). Η ανακρίτρια Ηρακλείου είχε εκδώσει διάταξη για τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης του οχήματος από το εξειδικευμένο κλιμάκιο της ΔΕΕ.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το cretalive.gr, οι επικεφαλής του αρμόδιου Τμήματος ταξίδεψαν στο Ηράκλειο και πραγματοποίησαν μια πολύωρη, σχολαστική επιτόπια έρευνα, εξετάζοντας κάθε σημείο του οχήματος. Στην αποσυναρμολόγηση κρίσιμων τμημάτων συνέδραμε τοπικός φανοποιός. Το πόρισμα των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές, αναμένεται να είναι εκτενές. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν, ότι οι οπές εισόδου από σφαίρες φθάνουν τις 17, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις βολές από λειόκαννο κυνηγετικό όπλο που είχε δεχθεί το όχημα του 39χρονου.

Πηγές προσθέτουν, πως μέσα στην καμπίνα δεν εντοπίστηκαν κάλυκες, ενώ βολίδες βρέθηκαν ανάμεσα στην καμπίνα και την καρότσα. Το όχημα φαίνεται να έχει δεχθεί πυρά από τρεις κατευθύνσεις, μπροστά, αριστερά και πίσω. Μία βολίδα από καλάσνικοφ φέρεται να διέσχισε διαγώνια το 4×4, εισερχόμενη από τον πίσω αριστερό θόλο, διαπερνώντας το σασί και το ντεπόζιτο πετρελαίου, πριν εξέλθει από την εμπρόσθια αριστερή πόρτα.