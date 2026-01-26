Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Μάλιστα, η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, σύμφωνα με επικαιροποιημένο δελτίο που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας 26/1.

Το έκτακτο δελτίο επίδεινωσης καιρού

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται σήμερα Δευτέρα (26/1) και αύριο Τρίτη (27/1) έως το απόγευμα, κυρίως στη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

• Στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως το απόγευμα.

• Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

• Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Δευτέρας έως τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

• Στην Κρήτη έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης.

• Στην Αττική έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Παράλληλα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά το απόγευμα της Δευτέρας, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Τοπικά έντονα φαινόμενα την Τρίτη – Πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και πρόσκαιρα έως το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις, συγκεκριμένα έως το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έως το μεσημέρι στην Κρήτη και έως τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Δείτε live την πορεία των φαινομένων

Έπεσαν πάνω από 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» από την βροχή

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 26/01 σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα. Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά). Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Την Τετάρτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, όμως γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς, στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου επιδείνωση, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της χώρας, ενώ από τις βραδινές ώρες θα παρουσιάσουν εξασθένηση και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ ευνοείται εκ νέου η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία δυτικοί, φτάνοντας τα 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με τάση εξασθένησης στα βόρεια από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα νότια.