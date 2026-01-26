Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Red Code σε έξι περιοχές – Βροχές, χαλάζι και 9 μποφόρ έως την Τρίτη

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τρίτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, καθώς και χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν:

α) Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

β) Στην Αττική μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

γ) Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

δ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έως 8-9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά το απόγευμα.

Σε κατάσταση κινητοποίησης τύπου «Red Code» έχουν τεθεί οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που σχετίζονται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, ενώ οι υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένονται τα φαινόμενα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον χρειαστεί.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.