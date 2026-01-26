Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, γύρω στις 10:30, ο 46χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την Κυριακή το πρωί (25/1) στη Γλυφάδα τον 80χρονο πατέρα του. Ο άνδρας είχε καταδικαστεί στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά και προβλήματα ψυχικής υγείας. Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες της αποφυλάκισής του και τα κενά που μπορεί να οδήγησαν στην τραγωδία.

«Έβαλε εκκλησιαστική μουσική την ώρα της δολοφονίας»

Τα όσα προκύπτουν από τις μαρτυρίες των περιοίκων για τη στυγερή δολοφονία είναι συγκλονιστικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες το θύμα ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όταν ο γιός του οποίος διέμενε μαζί του, τον μαχαίρωσε θανάσιμα και μετέπειτα τον μετέφερε στο πορτμπαγκάζ του οικογενειακού αυτοκινήτου.

«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έβαλε και εκκλησιαστική λειτουργία από ενδεχομένως τηλεόραση, από ραδιόφωνο, προκειμένου να μην ακούγονται οι σπαρακτικές κραυγές του πατέρα» σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.

«Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

«Πριν τον αποτελειώσει είπε παιδί μου τώρα πέθανα λέει, μη με σκοτώνεις άλλο και μετά σιωπή» δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας με θύτη τον 46χρονο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Πολλά είναι τα ερωτήματα για την αποφυλάκιση του 46χρονου καθώς πριν τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία της μητέρας του το 2014 είχε συλληφθεί από την ΕΛΑΣ γιατί κυκλοφορούσε στην περιοχή γιατί έβαζε φωτιά σε κάδους και είχε πάνω του μαχαίρι.

Σύμφωνα με καταθέσεις της τότε δικογραφίας, συγγενής του είχε καταγγείλει ότι ο 46χρονος σκόπευε να δολοφονήσει τα ανήλικα παιδιά μιας γυναίκας που δούλευε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Στο αποφυλακιστήριο του 46χρονου, που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αναγράφει ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους, που είναι σε ισχύ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

της υποχρέωσης διαμονής στην οικία του πατέρα του και

την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του.

Τελευταία φορά που έδωσε το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Στο τέλος του εγγράφου, ο 46χρονος στην εισαγγελική παραγγελία περιγράφεται ως άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αυθημερόν έγινε η μεταγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα. Είναι ασαφές πότε και γιατί αποφασίστηκε να βγει από την ψυχιατρική κλινική.

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Oι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην οδό Γυθείου, αρχικά εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εντόπισαν τον 46χρονο γιο του και του πέρασαν χειροπέδες. «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», σχολίασε.

Ο δράστης τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει και πάλι με μαχαίρι την μητέρα του και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. «Σκότωσα τη μητέρα μου, πριν λίγο, μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Ελάτε να την πάρετε», είχε ισχυριστεί τότε.

Πώς αποφυλακίστηκε μετά από τέσσερα μόλις χρόνια κράτησης

Μιλώντας στην εκπομπή«Συνδέσεις» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι αποφυλακίστηκε μετά από τέσσερα χρόνια καθώς είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρείο. «’Οταν ένας κρατούμενος νοσηλεύεται παράλληλα σε ψυχιατικό νοσοκομείο φυλακών θεωρείται ότι έχει εκτίσει το διπλάσιο του χρόνου. Αυτός ο άνθρωπος εκτιμάται ότι έμεινε στη φυλακή οκτώ χρόνια», πρόσθεσε.