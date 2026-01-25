Ακέφαλο και ακρωτηριασμένο στα πόδια πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε κάδο σκουπιδιών στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας έντονη αντίδραση φεμινιστικών οργανώσεων.

Το θύμα, τυλιγμένο με σεντόνι, βρέθηκε στο δήμο Σισλί από άνδρα που αναζητούσε ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πρόκειται για 37χρονη υπήκοο του Ουζμπεκιστάν.

Ένα ακέφαλο πτώμα γυναίκας, ακρωτηριασμένο και στα πόδια, εντοπίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας σοκ και έντονες αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το σώμα, τυλιγμένο με σεντόνι, βρέθηκε στον δήμο Σισλί από άνδρα που έψαχνε για ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων DHA. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το θύμα είναι 37χρονη υπήκοος του Ουζμπεκιστάν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί το κεφάλι και τα πόδια της γυναίκας. Οι ερευνητές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου φαίνονται δύο άνδρες να αφήνουν μια βαλίτσα σε κοντινό κάδο απορριμμάτων. Το περιεχόμενο της βαλίτσας παραμένει άγνωστο.

Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους ουζμπεκικής υπηκοότητας στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, την ώρα που επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Αργότερα συνελήφθη και τρίτος ύποπτος, σύμφωνα με το DHA.

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών εξέφρασαν οργή και κάλεσαν σε πορείες διαμαρτυρίας, ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του θύματος, όμως γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας!», ανέφερε στο X η οργάνωση Φεμινίστριες κατά της γυναικοκτονίας, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει τις δράσεις της.

Ο δήμαρχος του Σισλί, Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, χαρακτήρισε τους φόνους γυναικών «μείζον κοινωνικό πρόβλημα». Σε ανάρτησή του στο X τόνισε ότι οι γυναικοκτονίες έχουν εξελιχθεί σε «σφαγή που διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή», ζητώντας συντονισμένη κρατική παρέμβαση.

Η διάσταση του φαινομένου στην Τουρκία

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες, με αποτέλεσμα οι οργανώσεις γυναικών να συλλέγουν δεδομένα από δημοσιεύματα του Τύπου. Σύμφωνα με την οργάνωση Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες, το 2025 έχασαν τη ζωή τους 294 γυναίκες από ανδρική βία, ενώ άλλες 297 βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες.