Οι Αρχές στην Κωνσταντινούπολη προχώρησαν στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι εξαπάτησε μία Ελληνίδα, αποσπώντας της το ποσό των 60.000 ευρώ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο δράστης φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη συναισθηματική σχέση που είχε αναπτύξει με το θύμα του.

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi. Olay… pic.twitter.com/0pRvT2JtvF — ENSONHABER (@ensonhaber) December 22, 2025

Ο συλληφθείς, Ισμαήλ Ν., παρουσιαζόταν στο περιβάλλον του ως «Μουράτ από τον Λίβανο», χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που προσέγγιζε.

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση στην Αστυνομία, δηλώνοντας ότι γνώρισε τον άνδρα κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανέφερε, η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε ρομαντική σχέση που διήρκεσε αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν του εκμυστηρεύτηκε την πρόθεσή της να επενδύσει τις οικονομίες της, εκείνος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. Υποστήριξε ότι, χάρη στις γνωριμίες του, μπορούσε να διευκολύνει διαδικασίες ανταλλαγής συναλλάγματος με ευνοϊκούς όρους.

Η 60χρονη του παρέδωσε 60.000 ευρώ σε μετρητά, προκειμένου να τα μετατρέψει σε δολάρια. Λίγο αργότερα, ο Ισμαήλ Ν. της παρέδωσε περίπου 70.000 δολάρια, εξηγώντας ότι το ποσό αντιστοιχούσε στην ισοτιμία. Όμως, όταν εκείνη επισκέφθηκε ανταλλακτήριο συναλλάγματος, ενημερώθηκε πως όλα τα χαρτονομίσματα ήταν πλαστά.

Αμέσως κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το ζευγάρι να εισέρχεται σε ανταλλακτήριο, στοιχείο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κατά την ανάκριση αποκαλύφθηκε ότι είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν. Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως τα χρήματα ήταν πλαστά.