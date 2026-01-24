Το περιοδικό The Economist προειδοποιεί ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανή απομόνωση σε έναν κόσμο όπου το ΝΑΤΟ ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον.

Το περιοδικό The Economist προειδοποιεί ότι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να προετοιμαστούν για ένα ενδεχόμενο διεθνές περιβάλλον όπου το ΝΑΤΟ ίσως πάψει να υφίσταται, παρουσιάζοντας στο εξώφυλλό του μια εικόνα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χωρίς πουκάμισο, να ιππεύει μια πολική αρκούδα.

Το εξώφυλλο δημοσιεύθηκε μετά την ομιλία του Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Εκεί, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε συμφιλιωτικό τόνο, αποκλείοντας την επιβολή δασμών στην Ευρώπη και στρατιωτική δράση στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιοδικό σημείωσε ότι η «κρίση γύρω από τη Γροιλανδία προσφέρει μαθήματα για όλες τις χώρες».

Ο δημοσιογράφος Gregg Carlstrom, ανταποκριτής του Economist για τη Μέση Ανατολή, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «οι συμμαχίες της Αμερικής δεν μπορούν να επιβιώσουν από συνεχείς αναμετρήσεις που προκαλεί ένας πρόεδρος ο οποίος θεωρεί ότι οι σύμμαχοι δεν έχουν αξία».

Η εικόνα του εξωφύλλου, που θυμίζει το γνωστό διαδικτυακό meme με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να ιππεύει αρκούδα, δημοσιεύεται τη στιγμή που ο Τραμπ επαναφέρει τη συζήτηση για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Την Τρίτη, ανήρτησε στο Truth Social μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να υψώνει την αμερικανική σημαία στο νησί, δίπλα σε πινακίδα που γράφει «Greenland US – territory est. 2026».