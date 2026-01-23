Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εξηγήσεις για τη μελανιά στο αριστερό του χέρι κατά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η μελανιά οφείλεται σε "ένα μικρό χτύπημα στο τραπέζι" και στη συστηματική λήψη υψηλής δόσης ασπιρίνης.

Εξηγήσεις έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την εμφανή μελανιά στο αριστερό του χέρι, που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το σημάδι οφείλεται σε ένα χτύπημα, αλλά και στη συστηματική λήψη ασπιρίνης.

Το περιστατικό στο Νταβός

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι η μελανιά στο χέρι του προκλήθηκε όταν το χτύπησε σε τραπέζι, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός.

«Χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι. Έβαλα λίγη κρέμα, αλλά όντως το χτύπησα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας. «Το χτύπησα. Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε λίγες μελανιές» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Παίρνω τη μεγάλη ασπιρίνη, και όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός είπε: “Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής”. Εγώ απάντησα: “Δεν θέλω να το ρισκάρω”» πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκοι Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε από την πλευρά της ότι ο πρόεδρος τραυματίστηκε στη γωνία του τραπεζιού κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής.

Ο ρόλος της ασπιρίνης και τα καλά γονίδια

O Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι οι συχνοί μώλωπες στα χέρια του οφείλονται στη μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης, την οποία, όπως είπε, παίρνει εδώ και 25 χρόνια επειδή είναι “λίγο προληπτικός”.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους της δεύτερης θητείας του, έχουν ενταθεί οι εικασίες για την κατάσταση της υγείας του, κυρίως λόγω φωτογραφιών που δείχνουν σκούρους μώλωπες στα χέρια του. Ο Λευκός Οίκος έχει αποδώσει το φαινόμενο τόσο στις χειραψίες όσο και στη λήψη ασπιρίνης.

“Λένε ότι η ασπιρίνη βοηθά στην αραίωση του αίματος, και δεν θέλω παχύ αίμα να περνά μέσα από την καρδιά μου”, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: “Θέλω ωραίο, λεπτό αίμα να περνά από την καρδιά μου”.

Οι συζητήσεις για την υγεία του Τραμπ αναζωπυρώθηκαν και από στιγμιότυπα όπου φαίνεται να αποκοιμιέται σε συναντήσεις, ενώ σύμφωνα με τη Wall Street Journal, συνεργάτες του αναγκάζονται να υψώνουν τη φωνή τους για να τους ακούσει. Ο ίδιος διέψευσε και τις δύο αναφορές.

“Μερικές φορές με φωτογραφίζουν τη στιγμή που ανοιγοκλείνω τα μάτια μου και νομίζουν ότι κοιμάμαι”, σχολίασε ο πρόεδρος.

Ιατρικές εκτιμήσεις και διαβεβαιώσεις

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου έχει περιγράψει τον Τραμπ ως “σε εξαιρετική συνολική κατάσταση υγείας”, με τον ίδιο να αποδίδει την ευεξία του στα “πολύ καλά γονίδιά” του.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, η οποία προκαλεί πρήξιμο στα κάτω άκρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δοκίμασε να φορέσει κάλτσες συμπίεσης, αλλά σταμάτησε επειδή “δεν του άρεσαν”.