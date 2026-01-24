Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με την επιβολή τελωνειακών δασμών 100% σε όλες τις εισαγωγές από τον Καναδά, εάν η χώρα προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Η δήλωση έγινε μέσω ανάρτησης του πρώην αμερικανού προέδρου στο Truth Social, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Οτάβα.

«Αν ο Κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα κάνει τον Καναδά ‘Λιμάνι Αποθήκη’ για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ. «Η Κίνα θα φάει ζωντανό τον Καναδά, θα τον καταβροχθίσει εντελώς, περιλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού τους και του γενικού τρόπου ζωής τους. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί αμέσως με επιβολή Δασμού 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που έρχονται στις ΗΠΑ».

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Κάρνεϊ στην Κίνα, όπου χαρακτήρισε τη χώρα «αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο». Ο Καναδός αξιωματούχος, μιλώντας αργότερα στο Νταβός, κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να ενθαρρύνουν επενδύσεις από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Κίνα επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τον Καναδά ως «παράθυρο» για να παρακάμψει τους αμερικανικούς δασμούς, υπονοώντας πως μια τέτοια στρατηγική θα πλήξει άμεσα τα αμερικανικά συμφέροντα.

Οι εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον βόρειο γείτονά τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Προχθές, ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία Συμβούλιο Ειρήνης, μετά την ομιλία του Κάρνεϊ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου εκείνος αποδοκίμασε τη χρήση των δασμών ως εργαλείο πολιτικής πίεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα ο Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «υπάρχει αλλά όχι χάρη στις ΗΠΑ».

Ο Τραμπ δηλώνει πως θα πάει στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες προς τα τέλη του 2026.