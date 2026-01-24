Η εβδομάδα κύλησε για τον Άρη με αρκετή ένταση, βάση της οποίας αποτέλεσε η ήττα στη Λάρισα πριν λίγες μέρες και κυρίως η εμφάνιση της ομάδας.

Προφανώς και είχαν προηγηθεί ήδη αρκετά, με το ματς κόντρα στους Θεσσαλούς να αποτελεί μία μεγάλη σταγόνα σε ένα ήδη ξεχειλισμένο ποτήρι. Στον φετινό Αρη, όμως, κάθε τράνταγμα τον βγάζει περισσότερο εκτός ισορροπίας και διογκώνει την αγωνιστική κρίση την οποία βιώνει στο μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν.

Μία κρίση που έφερε ακόμα περισσότερο στο προσκήνιο το διοικητικό αυτές τις μέρες. Μία πάγια κουβέντα, από τη στιγμή που όντως υπάρχει αναζήτηση μίας άλλης λύσης από τον Ερασιτέχνη. Οπως, όμως, διευκρίνισε και ο τελευταίος πριν λίγα 24ωρα, ακόμα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Οπότε, πρέπει όσο γίνεται να παραμείνει σε νορμάλ επίπεδα η κριτική, το… ξενέρωμα του κόσμου και ο προβληματισμός. Να αποφευχθεί το… μπάχαλο με λίγα λόγια.

Δεν είναι κάτι εύκολο για τον κόσμο, προφανώς. Ειδικά όταν η ομάδα από τα μέσα Γενάρη έχει απωλέσει τους δύο βασικούς στόχους της. Η χρονιά, όμως, συνεχίζεται και ο Άρης πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώριά του για την 5η θέση. Ένας στόχος που πλέον κρίνεται δύσκολος. Οχι τόσο λόγω βαθμολογίας αλλά εξαιτίας της προβληματικής εικόνας του και της στασιμότητας στην εξέλιξή του ως ομάδα.

Προβλήματα τα οποία η ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην αυριανή αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, μαζί με την πίεση που αυξήθηκε μετά την ήττα στη Λάρισα. Ένα πολύ οριακό παιχνίδι για τους Θεσσαλονικείς, στο οποίο περισσότερο καλούνται να αποφύγουν μία βαθύτερη κρίση και κατά δεύτερο λόγο να πάρουν πολύτιμους βαθμούς, «φρενάροντας» παράλληλα και το εξαιρετικά δουλεμένο σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Λεβαδειακός έχει καταφέρει να συνδυάσει αρμονικά τακτική και φυσική κατάσταση. Αναλογικά με τους υπόλοιπους, είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν είναι άτρωτη βέβαια και ένας σοβαρός ΑΡΗΣ μπορεί να πάρει τη νίκη. Αρκεί να αποφύγει το αποκρουστικό θέαμα της περασμένης εβδομάδας και να βγάλει νεύρο, ενέργεια. Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται το σταθερό πλάνο πίεσης του Χιμένεθ, έχοντας το πλεονέκτημα σε αυτό το ματς ότι θα βρει χώρους για να αξιοποιήσει μέσα από αυτό.

Από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται άμεσα εξέλιξη στα διοικητικά, η εικόνα της ομάδας στο γήπεδο θα καθορίσει τον τρόπο που θα κυλήσει η χρονιά. Μία χρονιά που δεν θα είναι πετυχημένη ό,τι και να γίνει μέχρι τον Μάιο. Το ζήτημα, λοιπόν, είναι να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο υποφερτά.