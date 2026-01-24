Παρουσία του Θεόδωρου Καρυπίδη ολοκλήρωσε ο Άρης σήμερα την προετοιμασία του για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η 18η στροφή του πρωταθλήματος βρίσκει τους Θεσσαλονικείς με ένα οριακό παιχνίδι μπροστά τους και τον Μανόλο Χιμένεθ να μην ανακοινώνει για ακόμη μία φορά την αποστολή της ομάδας.

Από αυτήν θα απουσιάζουν σίγουρα οι τραυματίες Καντεβέρε, Μεντίλ, Αλφαρέλα, Άλβαρο και ο Γένσεν που παραμένει εκτός λόγω ίωσης και δεν προπονήθηκε όλη την εβδομάδα.

Αυτές οι απουσίες είναι πιθανό να φέρουν και ανακατατάξεις, με τους Γιαννιώτα και Ρόουζ να είναι υποψήφιοι για να επανέλθουν στα πλάνα του προπονητή.

Τα πλάνα του Χιμένεθ και ο ρόλος του Χόνγκλα

Ο Μάρτιν Χόνγκλα δεν έχει κλείσει ακόμα δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, όμως ήδη μετράει μία συμμετοχή και μάλιστα είναι αρκετά πιθανό ο Χιμένεθ να του δώσει για πρώτη φορά φανέλα βασικού.

Ο Καμερουνέζος χαφ δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος για 90λεπτο, ωστόσο ο Ανδαλουσιανός τεχνικός φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά την χρησιμοποίησή του στα χαφ μαζί με τους Μόντσου και Ράτσιτς. Στην άμυνα, η τετράδα θα μείνει απαράλλαχτη με τους Τεχέρο-Φαντιγκά στα άκρα και τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ στα στόπερ. Νέο πρόσωπο στο τέρμα θα είναι ο Αθανασιάδης αντί του Διούδη.

Στην επίθεση, ο Μορόν θα είναι στην κορυφή, με τον Πέρεθ στα δεξιά και έναν εκ των Μισεουί-Ντούντου στα αριστερά.