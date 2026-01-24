Με αφορμή την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη, ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μέσω της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», μιλά ανοιχτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον «επεκτατικό» και όχι «ιερό».

«Όχι, λοιπόν, δεν είναι ιερός, είναι επεκτατικός ο πόλεμός τους, είναι απολύτως σατανικός, αποτέλεσμα ματαιόδοξων ανθρώπων, εθισμένων στο όπιο της εξουσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Στον απόηχο της ανοίκειας επίθεσης που δέχθηκε πρόσφατα, τόσο ο ίδιος όσο και το Πατριαρχείο, από τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαντά στη Μόσχα δηλώνοντας πως δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα.

«Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο σχεδιάζουν», διαμηνύει με παρρησία.

Στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενώ αποκαλύπτει και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ειδική αναφορά κάνει σε πρόσκληση προς τον πρόεδρο Ερντογάν και σε ευκαιρία φιλοξενίας του προέδρου Τραμπ στο Φανάρι ενώ, ταυτόχρονα, μοιράζεται την αγωνία του και τις σκέψεις του για τους χριστιανικούς πληθυσμούς που δοκιμάζονται στη Μέση Ανατολή.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σήμερα και αύριο στα «ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ».

Το χρονικό της επίθεσης της Μόσχας στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ευθεία επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) με ανακοίνωσή της που αποτυπώνει την επιθετική στάση της Ρωσικής Εκκλησίας απέναντι στο Πατριαρχείο.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», σημειώνει η ανακοίνωση, προσθέτοντας τον ισχυρισμό ότι ο Πατριάρχης «βρήκε κοινό έδαφος με τις Αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί», συνεχίζει σε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, «σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας». Δεν ευθύνεται ο Βαρθολομαίος, αλλά η στήριξη του ρώσου Πατριάρχη Κύριλλου στον Πούτιν και την εισβολή στην Ουκρανία.

Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις και ύβρεις

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απάντησε στις κατηγορίες της Ρωσίας, σχετικά με τη στήριξη που αναφέρει η Μόσχα ότι του παρέχει μια δυτική μυστική υπηρεσία.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του προς τη Ρωσία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρει πως όσα είπε η Μόσχα είναι ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών που δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα. Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του.