Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισού θα ισχύσουν από 26 έως και 29 Ιανουαρίου λόγω εκτέλεσης εργασιών σε τμήματα εννέα Δήμων της Αττικής.

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, εναλλάξ σε δεξιά ή αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα, από 22:00 έως 06:00 της επομένης.

Συγκεκριμένα, στις 26 Ιανουαρίου θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Δυρραχίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη λεωφόρο Κηφισού από τις 26 έως και τις 29 Ιανουαρίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα επηρεάσουν τμήματα που διέρχονται από τους Δήμους Πειραιώς, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων, Ιλίου, Μεταμόρφωσης και Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένα τμήματα της λεωφόρου, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι διακοπές θα ισχύουν από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας, ως εξής:

• Στις 26 Ιανουαρίου 2026, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως την οδό Δυρραχίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

• Στις 27 Ιανουαρίου 2026, από την οδό Δυρραχίου έως την Αττική Οδό, επίσης στο ρεύμα προς Λαμία.

• Στις 28 Ιανουαρίου 2026, από την Αττική Οδό έως την οδό Δυρραχίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

• Στις 29 Ιανουαρίου 2026, από την οδό Δυρραχίου έως την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κάθε τμήματος, χωρίς πλήρη διακοπή της ροής των οχημάτων.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση.