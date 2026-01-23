Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αμβέρσα του Βελγίου, όταν επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ των Κούρδων, κοντά στην πολυσύχναστη πλατεία Operaplein, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δύο από τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και τους παρασχέθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση κοντά σε έναν από τους πιο κεντρικούς κόμβους της πόλης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επικράτησαν σκηνές πανικού, με πολίτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο μέσα σε κλίμα έντασης και σύγχυσης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες παρείχαν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ένοπλοι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων, ενώ η περιοχή γύρω από την πλατεία αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης.

