Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αμβέρσα του Βελγίου, όταν επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ των Κούρδων, κοντά στην πολυσύχναστη πλατεία Operaplein, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δύο από τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και τους παρασχέθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα.

🇧🇪 6 STABBED AT ANTWERP KURDISH RALLY, 2 ARRESTED🚨 ​At least six people were injured, two critically, after attackers targeted a pro-Kurdish demonstration in Antwerp’s Opera Square on Thursday evening. Police arrested two suspects who allegedly infiltrated the crowd… pic.twitter.com/9I5tS1FYNJ — Info Room (@InfoR00M) January 22, 2026

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση κοντά σε έναν από τους πιο κεντρικούς κόμβους της πόλης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επικράτησαν σκηνές πανικού, με πολίτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο μέσα σε κλίμα έντασης και σύγχυσης.