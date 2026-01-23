Ανατροπές και δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν τους ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ενώ ο χρόνος κυλά σε βάρος των σχέσεών τους. Στα επόμενα επεισόδια, Δευτέρα 26, Τρίτη 27 και Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 21:00.

Η Αρετή φεύγει από την Αθήνα, χωρίς να πει σε κανέναν πού πηγαίνει.

Ο Οδυσσέας τη βρίσκει και οι δυο τους περνούν μία νύχτα πάθους, πριν πουν «αντίο» το επόμενο πρωί.

Το μυστικό σχέδιο του Νταγιάννου για να μπει στην ERGAN αποκαλύπτεται.

Επεισόδιο 29 (Δευτέρα 26 Ιανουαρίου)

Η Αρετή, σοκαρισμένη από την επίθεση της Κατερίνης, έχει κλειστεί στον εαυτό της ενώ η επιμονή του Οδυσσέα να έρθει σε επαφή μαζί της, την αναγκάζει να φύγει από την Αθήνα σε μυστικό προορισμό προκειμένου να μείνει λίγο μόνη της. Η Ελένη προσπαθεί μάταια να «ψαρέψει» την Τάνια και τον Χάρη για να μάθει πού βρίσκεται η Αρετή, ενώ ένα δημοσίευμα που κυκλοφορεί στον τύπο για την παραίτηση της, φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην ERGAN. Ο Σάββας δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ να φτιάξει τη ζωή του με τη Μίνα και η Αννέζα μετά από έναν καβγά με τον Σταύρο, του κάνει μία απρόσμενη πρόταση.

Επεισόδιο 30 (Τρίτη 27 Ιανουαρίου)

O Οδυσσέας και η Αρετή παραδίδονται σε μια νύχτα πάθους. Μια νύχτα που μοιάζει να είναι η τελευταία τους. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, μέχρι που το ξημέρωμα θα φέρει το αντίο. Η Ελένη, βυθισμένη στο ποτό και στα ψέματα, έρχεται αντιμέτωπη με τη Μιρέλλα αλλά και με τον ίδιο της τον εαυτό, διαλύοντας τα πάντα. Ακόμα και το δείπνο με τον Σταύρο και την Αννέζα, από όπου φεύγει ταπεινωμένη. Η Μαρίκα λυγίζει, βλέποντας τον γιο της να καταλήγει εργάτης στο εργοστάσιο του πατέρα του. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος ανακαλύπτει πως λείπουν χρήματα και τρομάζει στην υποψία ότι μπορεί να φταίει ο γιος τους.

Επεισόδιο 31 (Πέμπτη 29 Ιανουαρίου)

Ο Οδυσσέας ακούει αποσβολωμένος την Αρετή να του ξεκαθαρίζει ότι η σχέση τους τελείωσε οριστικά, κι εκείνος φεύγει κατηγορώντας την ότι δεν τον αγαπάει. Ο Σταύρος προσπαθεί μάταια να καταλάβει τι ήταν αυτό που οδήγησε την Ελένη να συμπεριφερθεί με αγένεια στο δείπνο με τη μητέρα του, αλλά εκείνη αρνείται να του πει. Δυο μήνες μετά, τόσο η Ελένη με τον Σταύρο, όσο κι ο Οδυσσέας με την Αρετή, βρίσκονται σε διάσταση. Ο Νταγιάννος με την Μαρίκα ανησυχούν για την οικογένεια τους, και η Άσπα ανακαλύπτει ότι ο Σάββας αγόρασε κρυφά σπίτι. Η Αρετή, σε μία επίσκεψη της στο εργοστάσιο, μαθαίνει την παγίδα που ετοιμάζεται να στήσει ο πεθερός της στην ERGAN. Ο Οδυσσέας αρνείται να συγχωρήσει τη μητέρα του που τους χώρισε με την Αρετή και εξακολουθεί να υποφέρει από την απουσία της, όσο κι εκείνη από τη δική του.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 26, ΤΡΙΤΗ 27 και ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMonο