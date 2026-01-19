Επιστρέφει απόψε στις 21:00 η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», με νέα επεισόδια. Με αφορμή τα νέα επεισόδια, η Φιλαρέτη Κομνηνού, που ενσαρκώνει την «Κατερίνη Χαριτάκη», βρέθηκε στο «Buongiorno». Η αγαπημένη ηθοποιός, με καταγωγή από τη Μακεδονία, μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της.

«Νομίζω ότι κάτι έχουμε εμείς εκεί πάνω στον βορρά που διαφέρει. Ας το πούμε μαγκιά».

«Εγώ είμαι λίγο ‘καθρέφτης’ του περιβάλλοντος. Αν αισθανθώ οικεία, ανάλογα συμπεριφέρομαι. Και με το που ήρθα εδώ πέρα, είστε πάρα πολύ ωραία παρέα», σημειώνει.

Για τη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο»

Μιλώντας για την επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», και τον ρόλο της «Κατερίνης Χαριτάκη» λέει:

«Αυτή η κυρία Χαριτάκη… Θεέ μου, δεν έχω καμία σχέση».

«Η ‘Αρετή’, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, βγήκε σε μία συνέντευξη και μίλησε με σχετική αλαζονεία, ότι το βραβείο που έχει πάρει ανήκει σε αυτήν, όχι στην εταιρεία, ότι δεν αμείβεται όσο θα έπρεπε από την εταιρεία και γενικά αυτό έδωσε τροφή και υλικό στην κυρία Χαριτάκη να γίνει έξαλλη και να την καλέσει σε αυτήν τη μετωπική σύγκρουση. Εδώ, αισθάνομαι ότι είναι η μόνη φορά ίσως που ως ρόλος έχει κάποιο δίκιο για να γίνει τόσο σκληρή και επιθετική. Όχι στα υπόλοιπα», λέει περιγράφοντας τα νέα επεισόδια.

«Αυτό είναι ο ρόλος. Εγώ τώρα ως ηθοποιός, για να μην κάνω έναν ρόλο σχηματικό, για να μην κάνω έναν ρόλο εύκολο, πρέπει να βρω τα κίνητρα, για ποιον λόγο συμπεριφέρεται έτσι. Η γυναίκα αυτή έχει ένα τραύμα από το σκάνδαλο που έχει προκύψει, ο άντρας της βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά της ερωμένης του. Αυτό έγινε τίτλος σε εφημερίδες, έγινε σκάνδαλο σε όλο τον κύκλο τους και κατά κάποιον τρόπο αυτή η γυναίκα άρχισε να γίνεται πάρα πολύ επιφυλακτική, καχύποπτη απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από αυτήν και από τον γιο της».

«Θα έχουμε εκπλήξεις», σημειώνει.

«Μία σειρά για να έχει ενδιαφέρον και για τους θεατές, πρέπει να προχωράει με ανατροπές».

Όσο για το τι λέει ο κόσμος που τη συναντάει στον δρόμο;

«Ο κόσμος που ξέρει να διακρίνει την ηθοποιό από τον ρόλο, μου λένε αντίστοιχα σχόλια πολύ καλά για την υποκριτική και την ερμηνεία, αλλά κάποια στιγμή στραβώνουνε και μου λένε ‘μα υπάρχει μία ξινίλα’».

Η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνιστεί και στη θεατρική παράσταση «Misery» στο θέατρο Άνεσις.