Η Αρετή, μετά την επίθεση που δέχθηκε από την Κατερίνη, αποσύρεται πλήρως και αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα αναζητώντας καταφύγιο σε μυστικό προορισμό για να βρει ηρεμία.

Σε γράμμα που άφησε για τον Οδυσσέα, μαζί με την παραίτησή της από την ERGAN, η Αρετή δηλώνει πως δεν αντέχει να βιώσει ξανά αμφισβήτηση και πόλεμο από τους συγγενείς του αγαπημένου της, αναφερόμενη και σε παρόμοιες εμπειρίες με τον εκλιπόντα σύζυγό της.

Οι αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο» είναι στην Καστοριά, το καταφύγιο που επέλεξε η Αρετή προκειμένου να απομονωθεί από όλους και από όλα.

Οι μόνοι άνθρωποι που γνωρίζουν που βρίσκεται είναι η Τάνια, η γυναίκα που κρατά τον γιο της, αλλά και ο επιστήθιος φίλος της, ο Χάρης. Ωστόσο, όπως θα παρακολουθήσουμε στα νέα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας, ο Οδυσσέας δεν είναι διατεθειμένος να καταθέσει τα όπλα. Θυμάται πως σε μια συζήτηση με την Αρετή, εκείνη του είχε αναφέρει πως η καταγωγή της είναι από την Καστοριά. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει στην όμορφη πόλη και να την αναζητήσει, με την ελπίδα πως θα την πείσει να αλλάξει γνώμη και να είναι και πάλι μαζί.

Πρωταγωνιστούν:

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος ΤσάμηςΣενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMono