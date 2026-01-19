Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
“Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου και τον Παύλο Γερουλάνο, σε μια συνέντευξη χωρίς «στρογγυλέματα». Μιλά για τη βελόνα που δεν κουνήθηκε, το συνέδριο που, όπως λέει, πρέπει να γίνει συναγερμός και την αγωνία ένα κόμμα να μη μείνει θεατής των πολιτικών εξελίξεων. Εξηγεί γιατί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται, τι πήγε λάθος στο […]
Δείτε τη συνέντευξη της Μαρίας Ζορμπά στο Buongiorno
Η αγαπημένη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 22:20 με ακόμα πιο ανατρεπτικές εξελίξεις που θα κρατήσουν τους τηλεθεατές σε αγωνία. Σχέσεις, προδοσίες και μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με τις πιο δύσκολες στιγμές τους. Η δολοφονία του Δημοσθένη και η σύλληψη της Ασπασίας ξετυλίγουν τις […]