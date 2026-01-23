Στη Θεσσαλονίκη, ένας 14χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι γρονθοκόπησε την 16χρονη αδελφή του μετά από καβγά για ασήμαντη αφορμή.

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 14χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε και γρονθοκόπησε την 16χρονη αδελφή του, έπειτα από καβγά που ξέσπασε για ασήμαντη αφορμή. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, προκαλώντας σοκ τόσο στους γείτονες όσο και στην τοπική κοινωνία.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματά της. Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα τραύματα ήταν επιφανειακά, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη περαιτέρω νοσηλεία. Παρά την ελαφρά σωματική βλάβη, το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για τη βία μεταξύ ανηλίκων, ακόμη και μέσα στην οικογένεια.

Ο ανήλικος δράστης οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Με εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού σχετικά με την παιδική και εφηβική παραβατικότητα, αλλά και τη βία εντός των οικογενειών. Σύμφωνα με ειδικούς, η νεανική επιθετικότητα συχνά συνδέεται με ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς παράγοντες, όπως η έλλειψη επικοινωνίας, η ανασφάλεια, η πίεση από το σχολείο ή οι συγκρούσεις μέσα στο σπίτι.

Πρόκειται για περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο ποινικά. Απαιτείται ταυτόχρονα ψυχολογική υποστήριξη για τον δράστη και την παθούσα, αλλά και εκπαίδευση των γονέων για την πρόληψη παρόμοιων συμπεριφορών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοια περιστατικά δείχνουν την ανάγκη για ενίσχυση των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων πρόληψης βίας σε παιδιά και εφήβους, τόσο στα σχολεία όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η εκπαίδευση των ανηλίκων στη διαχείριση συγκρούσεων αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της νεανικής βίας.

Το περιστατικό στο αστικό κέντρο αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η βία δεν περιορίζεται μόνο σε δημόσιους χώρους, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στο πιο οικείο περιβάλλον, καθιστώντας αναγκαία τη συνεργασία των γονέων, των σχολείων και των κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των παιδιών.