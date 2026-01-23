Εξιχνιάστηκε η έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2025 σε κλαμπ στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αλλοδαπού και σημαντικές υλικές ζημιές.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν δύο αλλοδαπούς άνδρες, ηλικίας 40 και 31 ετών, ως φυσικούς αυτουργούς, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν ως μέλη εγκληματικής ομάδας.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή του Κερατσινίου, σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή ειδικής επιχειρησιακής ομάδας και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Η έκρηξη σημειώθηκε περί ώρα 21:58 της 7ης Οκτωβρίου 2025 στην είσοδο κλαμπ επί της οδού Μιχαλακοπούλου, πίσω από το Χίλτον. Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκε ελαφρά αλλοδαπός υπήκοος Ρουμανίας, ένοικος παρακείμενου ξενοδοχείου, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος, σε υαλοπίνακα γειτονικού ξενοδοχείου, καθώς και σε τουλάχιστον ένα σταθμευμένο όχημα.

Έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν ως φυσικούς αυτουργούς δύο αλλοδαπούς άνδρες, ηλικίας 40 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν ως μέλη εγκληματικής ομάδας. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 22ας Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή του Κερατσινίου, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή ειδικής επιχειρησιακής ομάδας και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Πώς τοποθέτησαν τον μηχανισμό

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες μετέβησαν στο σημείο χρησιμοποιώντας Ι.Χ. επιβατικό όχημα, το οποίο είχαν στη διάθεσή τους μέσω 43χρονης ημεδαπής γυναίκας, συγκατηγορούμενης για απλή συνέργεια.

Αφού στάθμευσαν το όχημα κοντά στο κατάστημα, ο 31χρονος προσέγγισε πεζός την είσοδο, τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα, όπου τον ανέμενε ο 40χρονος συνεργός του, και διέφυγαν.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση σύλληψης, ο 40χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σοβαρά αδικήματα, εντοπίστηκε να κρύβεται σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο οικίας. Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας τους αστυνομικούς με χέρια και πόδια, ωστόσο τελικώς συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των δύο αλλοδαπών στο Κερατσίνι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* αναδιπλούμενο μαχαίρι

* συσκευή τηλεχειρισμού με οθόνη

* δύο τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις

* έξι κινητά τηλέφωνα

* ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της επίθεσης

Παράλληλα, κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης το Ι.Χ. όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάβαση και τη διαφυγή των δραστών και εντοπίστηκε στην περιοχή της Σαλαμίνας.

Αρνήθηκε να κατονομάσει τους εντολείς του, επικαλούμενος φόβο για τη ζωή του

Κατά την απολογία τους, οι δύο αλλοδαποί άνδρες φέρονται να αποδέχτηκαν πλήρως την εμπλοκή τους. Ο 40χρονος ανέφερε ότι έλαβε χρηματική αμοιβή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ωστόσο αρνήθηκε να κατονομάσει τους εντολείς του, επικαλούμενος φόβο για τη ζωή του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, μετέφερε τη βόμβα μέσα σε σακούλα, την τοποθέτησε μπροστά από το κατάστημα και την πυροδότησε εξ αποστάσεως μέσω μηχανισμού τηλεχειρισμού.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν των δύο συλληφθέντων

Ο 40χρονος αλλοδαπός, πέραν του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του, είναι σεσημασμένος, μεταξύ άλλων, για επαιτεία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, κλοπές στο πλαίσιο συμμορίας, απόπειρα ληστείας και ληστεία στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και όπλων.

Ο 31χρονος αλλοδαπός είναι σεσημασμένος για κλοπή, απάτη, απειλή, εξύβριση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Για την 43χρονη ημεδαπή συγκατηγορούμενη, που κατηγορείται για απλή συνέργεια, δεν προκύπτει ποινικό παρελθόν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.