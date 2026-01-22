Τρία άτομα, δύο αδέλφια αλβανικής υπηκοότητας και μία γυναίκα, προσήχθησαν στην Ασφάλεια για την έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου τον Οκτώβριο.

Η γυναίκα φέρεται να τους παρείχε το αυτοκίνητο για να μεταβούν στο σημείο και να τοποθετήσουν τη βόμβα στη ντισκοτέκ Jacky.O.

Η Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με απαιτήσεις προστασίας από κυκλώμα της νύχτας, πιθανώς ως προειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη για να συμμορφωθεί.

Οι Αρχές εντόπισαν τους υπόπτους μέσω ανάλυσης βίντεο από την έκρηξη σε συνδυασμό με ενδελεχή έρευνα.

Τρία άτομα προσήχθησαν το πρωί της Πέμπτης 22.01.2026, στην Ασφάλεια για την υπόθεση της έκρηξης σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου που συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο.

Πρόκειται για δύο αδέλφια αλβανικής υπηκοότητας και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να τους έδωσε το αυτοκίνητο, για να μεταβούν στο σημείο και να αφήσουν τη βόμβα έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O. στη Μιχαλακοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από ενδελεχή έρευνα σε βίντεο από την έκρηξη, με το υλικό που είχαν στα χέρια τους να τους βοηθά στο να φτάσουν στα ίχνη τους.

Η Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής εξέταζε από τν αρχή την πιθανότητα η επίθεση να σχετίζεται με απαιτήσεις προστασίας από κύκλωμα της νύχτας. Οι Αρχές θεωρούσαν, ότι η έκρηξη μπορεί να ήταν προειδοποιητική, με σκοπό να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις κυκλωμάτων της νύχτας και να πληρώνει προστασία.

Το χρονικό

Από θαύμα δεν υπήρξε κάποιος θάνατος το βράδυ της Τρίτης (7/10/25) όταν σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, έγινε έκρηξη.

Το σημείο που έγινε η έκρηξη είναι πολυσύχναστο, δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα και οι δράστες ήταν αδίστακτοι αφού σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ, κάτι που δείχνει το ότι ήθελαν να υπάρξουν θύματα.

Η έκρηξη έγινε στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη όπου βρίσκεται η ντισκοτέκ Jacky.O… Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ενώ η γειτονιά αμέσως αποκλείστηκε.

Το νυχτερινό κέντρο δεν λειτουργούσε το βράδυ της Τρίτης που έγινε η έκρηξη κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Γρήγορα, προέκυψε, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό, που πετάχτηκε στην είσοδο της ντισκοτέκ. Ζημιές προκλήθηκαν μόνο σε ένα αυτοκίνητο και βέβαια στο νυχτερινό κέντρο, το οποίο είχε κλείσει το 1987 και επαναλειτούργησε τον περασμένο Αύγουστο.