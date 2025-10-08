Αποκαλυπτικό βίντεο που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τα «ΝΕΑ», δείχνει μαυροφορεμένο άνδρα να μεταφέρει τον εκρηκτικό μηχανισμό σε χάρτινη τσάντα, δίπλα στη ντισκοτέκ Jacky.O., όπου σημειώθηκε έκρηξη το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Ήταν μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη; – Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Η Jacky.O., που είχε πραγματοποιήσει το μεγάλο opening της στις 29 Αυγούστου, είχε ήδη καταστεί δημοφιλές σημείο στην αθηναϊκή νυχτερινή ζωή. Η έκρηξη συνέβη ενώ το κατάστημα ήταν κλειστό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δράστες ήθελαν να στείλουν μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντόπισαν υπολείμματα δυναμίτη και βραδύκαυστο φυτίλι στην είσοδο του καταστήματος. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό, άναψαν το φυτίλι και απομακρύνθηκαν πριν την έκρηξη με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα βίντεο από την ευρύτερη περιοχή.

Η Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα η επίθεση να σχετίζεται με απαιτήσεις προστασίας από κύκλωμα της νύχτας. Οι Αρχές θεωρούν ότι η έκρηξη μπορεί να ήταν προειδοποιητική, με σκοπό να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις κυκλωμάτων της νύχτας και να πληρώνει προστασία.

Αστυνομικές πηγές και αξιωματικοί που χειρίζονται υποθέσεις εκβιασμών επισημαίνουν στα nea.gr ότι πρόκειται για μια μέθοδο που συναντάται συχνά στα «πεδία» της νυχτερινής διασκέδασης: κύκλωμα απαιτεί τακτική μηνιαία «συνδρομή» ουσιαστικά ένα μηνιαίο ποσό ως «προστασία» προς τον ιδιοκτήτη του χώρου.

Όταν η επιχείρηση αρνείται ή αμφισβητεί την απαίτηση, οι «προειδοποιήσεις» γίνονται πιο σκληρές: Bόμβες, εμπρησμοί ή ανοιχτές απειλές κατά της ζωής, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διστάζουν να υλοποιήσουν.

Στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών περιγράφουν την τακτική ως «παλιά» αλλά αποτελεσματική για όσους λειτουργούν με βία: Tο πρώτο βήμα είναι το μήνυμα, να δείξουν ότι έχουν τα μέσα και τη βούληση να εξαναγκάσουν και αν ο στόχος δεν συμμορφωθεί, ακολουθούν κλιμακούμενες ενέργειες.

Οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις συνεχίζονται.