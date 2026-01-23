Η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης με το revenge porn βίντεό της.

Η σημερινή δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, με την προβολή του επίμαχου βίντεο να αποτελεί σημείο-κλειδί της διαδικασίας.

Η Ιωάννα Τούνη προσήλθε συνοδευόμενη από φίλους και μίλησε στους δημοσιογράφους με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου η Ιωάννα Τούνη, προκειμένου να παραστεί στη δίκη που αφορά την υπόθεση του revenge porn βίντεό της, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για την έμφυλη βία και την ψηφιακή κακοποίηση. Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, καθώς πρόκειται να προβληθεί το επίμαχο υλικό.

Η γνωστή influencer προσήλθε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από φίλους της και πριν την έναρξη της διαδικασίας προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, μιλώντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Όπως ανέφερε, περίμενε τη συγκεκριμένη ημέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει απόφαση είτε άμεσα, είτε στην επόμενη δικάσιμο.

«Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα. Βρίσκομαι για κάθε γυναίκα που έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και δεν βρήκε τη δύναμη να σταθεί σε ένα δικαστήριο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της δεν είναι κανένα οικονομικό όφελος, αλλά η απόδοση δικαιοσύνης και η παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε και στη στήριξη που έχει από το στενό της περιβάλλον, σημειώνοντας ότι, παρότι η μητέρα της δεν βρίσκεται δίπλα της, νιώθει ευγνωμοσύνη για τους φίλους της και το παιδί της. «Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη δικαστική διαδικασία, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα εμπειρία, επισημαίνοντας ότι νιώθει ντροπή και απογοήτευση, καθώς –όπως είπε– οι κατηγορούμενοι δεν της ζήτησαν ποτέ συγγνώμη. «Είναι αμετανόητοι. Νιώθω ότι θα μπορούσαν να το κάνουν ξανά σε κάποια άλλη γυναίκα», ανέφερε, προσθέτοντας πως βιώνει έντονα συναισθήματα απογοήτευσης για την ανθρωπότητα.

Δηλώσεις έκανε και ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εξήγησε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας, με την εξέταση μαρτύρων που έχουν κληθεί από τον εισαγγελέα. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για μάρτυρες κατηγορητηρίου και όχι για μάρτυρες της πλευράς της Ιωάννας Τούνη.

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων, θα ακολουθήσει η προβολή του βίντεο, επίσης κεκλεισμένων των θυρών. «Όταν το δικαστήριο μελετήσει το υλικό, πιστεύω ότι θα διαμορφωθεί εδραία δικαστική πεποίθηση», ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα οδηγήσει στην απόδοση δικαιοσύνης.