Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκάλυψε στο «Χαμογέλα και Πάλι» πως δέχεται σοβαρές απειλές για τη ζωή του και για την ίδια την Ιωάννα.

Όπως δήλωσε, δεν τις αποδίδει στους κατηγορούμενους ενώ πρόσθεσε ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση στο ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς άγνωστος λογαριασμός τον απειλεί πως θα τους «κάνει κομμάτια» αν συνεχίσει να την υπερασπίζεται.

«Επειδή είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι και μάλιστ με μηνύματα, ενδεχομένως να είναι και κάποιος άνθρωπος διαταραγμένος» σημείωσε σε άλλο σημείο.

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη συνεχίστηκε την Παρασκευή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με τη λήψη καταθέσεων μαρτύρων. Η γνωστή influencer φτάνοντας στο Δικαστικό Μέγαρο δήλωσε:

«Περιμένω οχτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει βαθιά το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι. Αν για κάτι τόσο ξεκάθαρο δεν έχω καταφέρει ακόμη να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να βρει τη δύναμη να παλέψει.

Όσο κι αν προσπαθώ να κάνω ότι δεν έχει συμβεί, κάθε μέρα μου το υπενθυμίζουν με υβριστικά σχόλια. Οτιδήποτε έχω καταφέρει μέχρι σήμερα επισκιάζεται από αυτό το βίντεο. Εύχομαι να μπορέσω να βάλω μια τελεία σε όλο αυτό. Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα.»

Υπενθυμίζεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε – μετά από αναβολές – στις 10 Νοεμβρίου και η αποδεικτική διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.