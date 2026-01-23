Οι δύο πρώτοι που προφυλακίστηκαν για το διπλό έγκλημα στην Φοινικούντα αρχικά ισχυριζόταν πως είχαν μόνο ρόλο συνεργού.

Μετά τις συλλήψεις του ανιψιού, του εργοδότη και ενός ακόμη εμπλεκόμενου, οι δύο νεαροί άρχισαν να ανακαλούν και να θυμούνται λεπτομέρειες από την αρχική τους κατάθεση.

Το «Live News» δημοσίευσε νέες λεπτομέρειες από τη συμπληρωματική απολογία των δύο νεαρών.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, καθώς οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι που προφυλακίστηκαν, αλλάζουν σημαντικά στοιχεία των αρχικών τους καταθέσεων. Και οι δύο νεαροί, ηλικίας 22 ετών, έριχναν αρχικά ο ένας στον άλλο την ευθύνη της δολοφονίας και είχαν υποστηρίξει ότι είχαν βοηθητικό ρόλο, ωστόσο μετά τις συλλήψεις του ανιψιού, του εργοδότη και ενός ακόμη εμπλεκομένου, φαίνεται πως αναθεώρησαν όσα είχαν πει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, οι συμπληρωματικές απολογίες τους περιλαμβάνουν νέα, κρίσιμα σημεία που διαφοροποιούν την εικόνα της υπόθεσης. «Όταν παραδόθηκα είχα πει μία ιστορία που δεν ισχύει. Ήταν προϊόν φόβου. Τον επιχειρηματία στον οποίο δούλευα τον ξέρω από τότε που ήμουν 14 ετών. Θυμάμαι τα μηνύματα που του έστελνα, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν τον φοβόμουν ή αν μου είχε φερθεί ποτέ εκδικητικά. Δεν θέλω να σας πω αν τον φοβάμαι μέχρι και σήμερα που μιλάμε», ανέφερε ο Χ.Τ. στην απολογία του.

Ο 22χρονος, που πλέον παραδέχεται πως μπήκε στο κάμπινγκ τη νύχτα του εγκλήματος, περιγράφει αποσπασματικά τα γεγονότα στη ρεσεψιόν, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι ο ανιψιός ήταν ο εκτελεστής. «Όταν φτάσαμε στο κάμπινγκ, έγινε μία κλήση προς τον αριθμό 69*****, αλλά φοβάμαι να σας πω σχετικά. Ξεκίνησα να περπατάω στο πλακόστρωτο, είδα το κτίριο της ρεσεψιόν από μακριά και τότε άκουσα πυροβολισμούς… Δεν θα σας πω, αν η φωνή αυτή ήταν γνώριμη», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος απέφυγε να απαντήσει για κρίσιμα σημεία, όπως η διαφυγή του, οι κλήσεις σε «πακιστανικά» τηλέφωνα και η θήκη κιθάρας, που σύμφωνα με πληροφορίες αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας. «Φοβάμαι να σας πω γιατί κατέβηκα από το σκούτερ και δεν συνέχισα με τον φίλο μου… Τη θήκη κιθάρας την πέταξα σε κάποιον γκρεμό», δήλωσε.

Ο δεύτερος 22χρονος, που αρχικά παρουσιαζόταν ως εκτελεστής, φαίνεται να είχε δευτερεύοντα ρόλο. Στη νέα του κατάθεση υποστήριξε: «Πιστεύω ότι ο ανιψιός μαζί με τον εργοδότη και τον συνέταιρο το οργάνωσαν όλο αυτό και έπεισαν τον Χ.Τ. που ήθελε χρήματα. Το όπλο θεωρώ ότι το παρέλαβε σε κάποια από τις στάσεις που κάναμε, αλλά δεν έχω αποδείξεις».

Η σχέση με τον εργοδότη και το βίντεο-ντοκουμέντο

Από την πλευρά τους, ο ανιψιός και ο εργοδότης δηλώνουν κατηγορηματικά αθώοι. Ο Χ.Τ. έχει παραδεχθεί ,ότι ο εργοδότης του ασκούσε ισχυρή επιρροή πάνω του, λέγοντας ότι θα έκανε «ό,τι κι αν του ζητούσε». Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο από τον Φεβρουάριο του 2023, στο οποίο ο επιχειρηματίας φέρεται να του λέει: «Είσαι 100%; Θέλεις μήπως λίγο να πάρεις τον χρόνο σου, να το σκεφτείς εάν είσαι 100% ή 99%; Γιατί για να στο κάνω τέτοιο πράγμα, κάτι σημαίνει…».

Ο 22χρονος εξακολουθεί να αποφεύγει απαντήσεις για κρίσιμα ερωτήματα, όπως τον αριθμό των κινητών που είχε μαζί του και ποιος του έδωσε τα κλειδιά του σκούτερ. «Θέλαμε να έχει νυχτώσει, όταν θα φτάσουμε στο κάμπινγκ. Κάναμε στάσεις. Φοβάμαι να απαντήσω, αν μίλησα με κάποιον στο κινητό που μου είχαν δώσει, όσο ήμασταν σταματημένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε υποσχεθεί χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.000 ευρώ στον φίλο του, που τον μετέφερε με σκούτερ στη Φοινικούντα, εφόσον ολοκληρωνόταν το σχέδιο.