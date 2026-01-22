Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο τους προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία, όπου είχαν παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Ζελένσκι από Νταβός: Σχεδόν έτοιμα τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου – Την Παρασκευή η τριμερής Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ

Νωερίτετρα, σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ότι επίκειται τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανέφερε, τα έγγραφα που καταρτίζονται σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον βρίσκονται «σχεδόν, σχεδόν έτοιμα». «Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό, αλλά τα κείμενα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία ενεργεί με «απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα», σημειώνοντας πως αυτό αποδίδει καρπούς, ενώ υπογράμμισε ότι και η Ρωσία θα πρέπει να επιδείξει την ίδια βούληση ώστε να σταματήσει την επιθετικότητά της.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι ο διάλογός του με τον Ντόναλντ Τραμπ «δεν ήταν απλός», ωστόσο χαρακτήρισε «θετική» τη συνάντηση που είχαν λίγο πριν από την ομιλία του στο Φόρουμ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, η πρώτη τριμερής συνάντηση ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (23/1), και το Σάββατο (24/1), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τέλος, υπαινίχθηκε μάλιστα, ότι η ιδέα της τοποθεσίας προήλθε από την αμερικανική πλευρά, λέγοντας: «Ελπίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το γνωρίζουν. Μερικές φορές έχουμε τέτοιες εκπλήξεις από την αμερικανική πλευρά».