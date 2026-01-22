Συναγερμός στη Νέα Ζηλανδία μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο τουριστικό θέρετρο του όρους Μαουνγκανούι, με αρκετούς αγνοούμενους.

Δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια ζωής μέχρι στιγμής μετά την κατολίσθηση.

Μια γυναίκα που προειδοποίησε άλλους για τον κίνδυνο πριν καταπλακωθεί θεωρείται ηρωίδα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες με αμείωτη ένταση.

Κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο τουριστικό θέρετρο του όρους Μαουνγκανούι στη Νέα Ζηλανδία προκάλεσε συναγερμό στις αρχές, καθώς αρκετοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια ζωής στα συντρίμμια που άφησε πίσω της η κατολίσθηση. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με ένταση στην περιοχή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η ιστορία μιας γυναίκας που πρόλαβε να προειδοποιήσει άλλους κατασκηνωτές για τον κίνδυνο, λίγο πριν καταπλακωθεί από τα χώματα. Η πράξη της χαρακτηρίζεται ως ηρωική από τις τοπικές αρχές.

Η λάσπη έθαψε τμήμα του κάμπινγκ στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ενός ανενεργού ηφαιστείου και ιερού τόπου για τους Μαορί, που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τουρίστες και περιπατητές. Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από τα νεοζηλανδικά μέσα δείχνουν εκτεταμένες ζημιές.

Μαρτυρίες και επιχειρήσεις διάσωσης

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές κάτω από τα συντρίμμια, γεγονός που ενίσχυσε τις ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Τιμ Άντερσον, δήλωσε πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», πιθανότατα μονοψήφιος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αξιωματικός της πυροσβεστικής, Γουίλιαμ Πάικ, σημείωσε ότι οι διασώστες άκουσαν αρχικά φωνές παγιδευμένων, ωστόσο αποσύρθηκαν προσωρινά λόγω κινδύνου δεύτερης κατολίσθησης. Όταν επέστρεψαν, δεν ακούγονταν πλέον εκκλήσεις για βοήθεια.

Παρά την επικινδυνότητα, ο κ. Άντερσον εκτίμησε ότι είναι ακόμη «πιθανό να βρούμε κάποιον ζωντανό».

Ακραία καιρικά φαινόμενα στη Νέα Ζηλανδία

Η κατολίσθηση κατέστρεψε τροχόσπιτα και εγκαταστάσεις καθαριότητας στο κάμπινγκ του Βόρειου Νησιού, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα. «Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», δήλωσε η Νιξ Ζακ, που βρισκόταν για περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας ανέφερε ότι στην περιοχή Τάιρανγκα καταγράφηκαν οι πιο έντονες βροχοπτώσεις από το 1910, με 274 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες. Οι αρχές τονίζουν ότι οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

Επιπτώσεις και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στον κοντινό Κόλπο Γουέλκαμ, δύο άτομα αγνοούνται μετά από κατολίσθηση που έπληξε κατοικία, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά. Παράλληλα, η αστυνομία στη Γουόρκγουορθ, βόρεια της Όκλαντ, ανέστειλε την επιχείρηση εντοπισμού άνδρα που παρασύρθηκε από πλημμυρικά νερά.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει σε ισχύ σε πέντε περιοχές του Βόρειου Νησιού, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις.