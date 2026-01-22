Η Γη επλήγη από μία από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων 23 ετών, προκαλώντας εμφανίσεις του Βόρειου Σέλαος σε περιοχές όπου συνήθως είναι αθέατο, ακόμα και μέχρι τη Νότια Καλιφόρνια.

Η καταιγίδα ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν μία τεράστια έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου απελευθέρωσε ένα σύννεφο σωματιδίων υψηλής ταχύτητας που χτύπησε το μαγνητικό πεδίο της Γης. Τα φορτισμένα σωματίδια εισχώρησαν βαθύτερα στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας φαντασμαγορικά φαινόμενα φωτός και προσωρινές διαταραχές στην αόρατη μαγνητική «ασπίδα» του πλανήτη.

Η καταιγίδα έφτασε στο αποκορύφωμά της δύο φορές, το απόγευμα της Δευτέρας και τα ξημερώματα της Τρίτης, φτάνοντας το επίπεδο G4, που χαρακτηρίζεται ως σοβαρή. Σε τέτοιες συνθήκες, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει προσωρινές διακοπές στις ραδιοεπικοινωνίες, να επηρεάσει δορυφόρους σε τροχιά και, σε κάποιες περιπτώσεις, το ηλεκτρικό δίκτυο στη Γη, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Οι ουρανοί στην Ευρώπη φωτίστηκαν από έντονα χρώματα, με πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις να καλύπτουν χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία, δημιουργώντας σκηνές που θύμιζαν μαγικά τοπία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βόρειο Σέλας ήταν ορατό σε πολλές πολιτείες, από την Αλαμπάμα μέχρι την Καλιφόρνια. Παρά το γεγονός ότι η κορύφωση της καταιγίδας συνέπεσε με τη δύση του ήλιου σε πολλές περιοχές, οι παρατηρητές μπόρεσαν να απολαύσουν σπάνιες και μαγευτικές εικόνες στον νυχτερινό ουρανό.

Αν και η καταιγίδα δεν ξεπέρασε την ισχύ της τεράστιας ηλιακής καταιγίδας του Μαΐου 2024, παραμένει μία από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες ακτινοβολίας των τελευταίων δεκαετιών, σπάζοντας ένα συγκεκριμένο ρεκόρ ηλιακής ακτινοβολίας που κρατούσε από το 2003. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τις συνέπειες τέτοιων φαινομένων, ενώ οι λάτρεις του ουρανού προετοιμάζονται για νέες εμφανίσεις του Βόρειου Σέλαος τις επόμενες νύχτες, καθώς μικρότερες ηλιακές καταιγίδες μπορεί να συνεχίσουν να δημιουργούν εντυπωσιακά φαινόμενα.

Αν μη τι άλλο, η ομορφιά και η δύναμη αυτών των φυσικών φαινομένων υπενθυμίζουν πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η Γη με τον Ήλιο και πόσο απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο ουρανός μας σε μια στιγμή. Το Βόρειο Σέλας, που συνήθως εμφανίζεται μόνο σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, δείχνει ότι ακόμα και ο πιο καθημερινός ουρανός μπορεί να μετατραπεί σε μαγικό θέαμα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα πάνω.