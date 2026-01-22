Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία χαιρετίζει την ιστορική κοινή δήλωση των ESC, ACC, AHA και WHF που αναδεικνύει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ως μείζονες κινδύνους για την καρδιαγγειακή υγεία.

Παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, η μόλυνση από χημικά και πλαστικά, η έκθεση σε τεχνητό φως και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ευθύνονται για 4 έως 6 εκατομμύρια καρδιαγγειακούς θανάτους ετησίως, περίπου το 20% των παγκόσμιων θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι πρέπει να ενσωματωθούν ισότιμα στις στρατηγικές πρόληψης, διάγνωσης και διαχείρισης των καρδιαγγειακών νόσων, μαζί με τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) χαιρετίζει την ιστορική κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 20 Ιανουαρίου από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC), την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WHF). Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ως καθοριστικούς κινδύνους για την καρδιαγγειακή υγεία.

Σύμφωνα με τη διεθνή αυτή πρωτοβουλία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, η μόλυνση από χημικές ουσίες και πλαστικά, η έκθεση σε τεχνητό φως, καθώς και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής –μεταξύ αυτών οι ακραίες θερμοκρασίες– ευθύνονται για 4 έως 6 εκατομμύρια καρδιαγγειακούς θανάτους κάθε χρόνο. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 20% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως.

Οι επιστημονικές αυτές διαπιστώσεις καθιστούν σαφές ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δευτερεύον ζήτημα. Αντιθέτως, πρέπει να ενσωματωθούν στις στρατηγικές πρόληψης, διάγνωσης και διαχείρισης των καρδιαγγειακών παθήσεων, μαζί με τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία τονίζει την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες πολιτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, να μειωθεί η ηχορύπανση και να προστατευθούν οι ευάλωτοι πληθυσμοί που πλήττονται περισσότερο από την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ο πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ, Κ. Τούτουζας, σημειώνει: «Η προστασία της καρδιαγγειακής υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο και υγιές περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει την επιστημονική έρευνα, την ενημέρωση των πολιτών και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων να λαμβάνει υπόψη και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις».