Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο Παρασκευή 23/01, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00 στη γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με τα δρομολόγια να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Στο 95% η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να δηλώνει ότι το έργο ολοκληρώνεται άμεσα. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10′ Με Τόνο» του ΕΡΤnews, ο δήμαρχος ανέφερε πως οι εργασίες έχουν φτάσει σε ποσοστό ολοκλήρωσης 95%, απομένοντας μόνο ένα μικρό τμήμα στο ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, που για χρόνια προκαλούσε προβλήματα σε κατοίκους και οδηγούς, πλησιάζει πλέον στην παράδοσή της. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη υποβάλει στο αρμόδιο υπουργείο τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση που συνοδεύει το έργο, με στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, όλες οι εμπλεκόμενες αρχές συμφωνούν ότι η ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κυκλοφορίας. Η κατασκευαστική εταιρεία ενημέρωσε πως η παράδοση αναμένεται έως το τέλος Ιανουαρίου, με τελικό χρονικό όριο τον Μάρτιο.

Ο δήμαρχος στάθηκε στη μακρά διάρκεια των εργασιών, επισημαίνοντας ότι χρειάστηκαν έξι χρόνια για την ολοκλήρωση ενός έργου μήκους περίπου 500 μέτρων και κόστους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως τόνισε, η απόδοσή του στην κυκλοφορία είναι πλέον επιτακτική, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει έντονη συμφόρηση, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι το κυκλοφοριακό παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αθήνας και απαιτεί παρεμβάσεις σε πολλά μέτωπα. Εκτός από τις αλλαγές στο οδικό δίκτυο, προχωρά η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας και η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, όπως το parking που αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα στον Σταθμό Λαρίσης, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί δύο ακόμη χώροι στο κέντρο και στην Κυψέλη. Την ίδια στιγμή, αναζητούνται λύσεις και για περιοχές με έντονη πίεση, όπως το Παγκράτι, με στόχο τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων στην πόλη.