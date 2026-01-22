Εντός Φεβρουαρίου θα κατατεθεί και ψηφιστεί στη Βουλή νέο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με στόχο την αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από αυτές.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση συλλογικών συμβάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας σύμβασης και επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Το νέο πλαίσιο θα ισχύσει άμεσα με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο, και οι επιπτώσεις αναμένονται άμεσες, κυρίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συμβάσεις που δεν πληρούν τα σημερινά κριτήρια επέκτασης.

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Η υπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, επισήμανε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση συλλογικών συμβάσεων, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας σύμβασης και επιταχύνει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ άμεσα με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατική περίοδο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου, η κ. Κεραμέως τόνισε πως οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συμβάσεις που δεν πληρούν τα σημερινά κριτήρια επέκτασης.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, εξήγησε ότι το νομοσχέδιο δεν μπορούσε να κατατεθεί νωρίτερα, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθεί η εξυγίανση της αγοράς εργασίας. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε την ανεργία στο 18%, ενώ σήμερα έχει μειωθεί στο 8%, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα κοινωνική συμφωνία.

Επιδότηση εργασίας για 10.000 γυναίκες – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,

επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,

διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση από 1η Απριλίου

Η υπουργός επιβεβαίωσε ότι από την 1η Απριλίου θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως υπενθύμισε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027.

Από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Υποχρεωτική μετάβαση στις 16 Φεβρουαρίου

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ Ι και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία.

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα:

εκσυγχρονίζει την καταγραφή των εργασιακών σχέσεων,

καταργεί πλήθος φυσικών εντύπων,

ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,

μειώνει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Η υπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν άμεσα με το νέο περιβάλλον, ενόψει της υποχρεωτικής μετάβασης.

Ημέρες Καριέρας και επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της 50ής Ημέρας Καριέρας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με 300 επιχειρήσεις και πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο εξωτερικό θα συνεχιστεί το 2025 σε Λονδίνο και Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που επικαλέστηκε η υπουργός, 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα την τελευταία δεκαετία, ενώ υπενθύμισε τα φορολογικά κίνητρα και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν ήδη περιοριστεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, με νέα μείωση προγραμματισμένη για το 2027.