Αυξήσεις έως και 20% στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα (εκτός από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1/4/2026) για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων έρχονται εντός του έτους. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση – η οποία πρόκειται να ψηφιστεί τους πρώτους μήνες του έτους – οι συμβάσεις εργασίας, στις περιπτώσεις που προσφέρουν περιορισμένη κάλυψη, πρόκειται να επεκταθούν στο σύνολο επιχειρήσεων και των εργαζομένων του κλάδου. Επίσης εκτιμάται ότι θα υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους που σήμερα είναι πλήρως ακάλυπτοι, όπως αυτός των ιδιωτικών υπαλλήλων που αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα μόνο το 24% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ ο στόχος του νέου πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων που προωθεί η κυβέρνηση είναι η κάλυψη να φτάσει στο 80% σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο 25 κλαδικές συμβάσεις βρίσκονται σήμερα σε ισχύ, οι περισσότερες εκ των οποίων λήγουν το 2026. Αντίθετα, στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν υπογραφεί 170 επιχειρησιακές συμβάσεις.

Μεταξύ άλλων, οι κλαδικές συμβάσεις που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα ξενοδοχεία.

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή στο προμνημονιακό καθεστώς της μετενέργειας σημαίνει πως από την ψήφιση των σχετικών διατάξεων και μετά θα μετενεργούν μετά τη λήξη της σύμβασης και την 3μηνη παράταση όλοι οι όροι της συλλογικής σύμβασης και όχι μόνο ένα μέρος τους.

Σήμερα μετενεργούν οι μισθολογικοί όροι και 4 επιδόματα: ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας. Κάθε άλλος μισθολογικός ή θεσμικός όρος παύει να ισχύει μετά το 3μηνο και ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να τους καταργεί μονομερώς. Ετσι μπορεί να καταργήσει μονομερώς μια σειρά από επιδόματα μειώνοντας, κατά περίπτωση, τον μισθό έως και 35%.

Πλέον αυτό καταργείται και θα ισχύουν όλοι οι όροι της σύμβασης μετά τη λήξη της, τουλάχιστον μέχρι να υπογραφεί νέα. Σύμφωνα με εργατολόγους, αυτή η πρόβλεψη ευνοεί τον υγιή ανταγωνισμό, διότι στον τουρισμό δεν ήταν λίγες οι επιχειρήσεις που καταργούσαν μονομερώς επιδόματα, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό.

Ο στόχος

Την ίδια ώρα, στο πεδίο των 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ) αναμένεται να κινηθεί από τον ερχόμενο Απρίλιο ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα (με παράλληλη αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο), ενώ το 2027 σχεδιάζεται να προσεγγίσει τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ.

Ειδικότερα ο κατώτατος μισθός (σημερα είναι 880 ευρώ) για το 2026 αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από την 1/4/2026 με δύο σενάρια: στα 920 ευρώ μεικτά ή στα 911 ευρώ μεικτά, πλησιάζοντας έτσι τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027.

Επίσης, προβλέπεται αύξηση των αποδοχών για εργαζόμενους με προϋπηρεσία.

Toνίζεται ότι τον Απρίλιο του 2026 μαζί με τον κατώτατο μισθό θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων.

Με μια αύξηση κατά 35 ευρώ, ο βασικός-εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα ανέλθει στα 915 ευρώ και, με 50 ευρώ αύξηση, θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ. Η ίδια αύξηση (35 ευρώ ή 50 ευρώ) θα ισχύσει και για όλες τις μισθολογικές κλίμακες των δημόσιων υπαλλήλων, που σημαίνει ότι όλοι οι μισθοί στο Δημόσιο θα αυξηθούν κατά το ποσό της αύξησης του εισαγωγικού μισθού.