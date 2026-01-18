Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας», το οποίο ενσωματώνει την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση ως τις 28 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων καθιστά πιο εύκολη την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Ειδικότερα προβλέπεται:

Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης. Σήμερα η επέκταση μιας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Με την Εθνική Συμφωνία το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

Δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν τη ΣΣΕ συνυπογράφουν οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι.

Δυνατότητα της ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά, εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

Η υπουργός Απασχόλησης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερους μισθούς και θα εργάζονται με καλύτερους όρους και με υψηλότερη προστασία, οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και όλη η αγορά εργασίας θα ρυθμίζεται από σαφείς κανόνες. Η σημασία της όμως υπερβαίνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Αφορά τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας. Αποδεικνύει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εύρεση πεδίων σύγκλισης και ως εγγυητής εμπιστοσύνης. Οτι ο διάλογος, όταν είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής».