Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ δεν μπορούν να συμφωνήσουν για να στηριχτεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατασκευάζονται στη Γηραιά Ήπειρο οχήματα με πολλά «Made in Europe» εξαρτήματα. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί πόσο βαθιές είναι οι διαφορές που υπάρχουν στις προσπάθειες να μπει φρένο στις προσπάθειες του Πεκίνου να γεμίσει η ήπειρος με φθηνά κινεζικά οχήματα, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Περισσότεροι από χίλιοι διευθύνοντες σύμβουλοι και κλαδικές ενώσεις έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κλαδικού φορέα Clepa, του γερμανικού βιομηχανικού ομίλου Thyssenkrupp και της γαλλικής εταιρείας κατασκευής ελαστικών Michelin. Πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα όμως ανέφεραν ότι στους υπογράφοντες δεν περιλαμβάνονταν αυτοκινητοβιομηχανίες λόγω ανησυχιών σχετικά με τις λεπτομέρειες του τι θα θεωρούνταν «Made in Europe» εξαρτήματα καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων στην πράξη.

Η νέα νομοθεσία («Accelerator Act») επρόκειτο αρχικά να προταθεί στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε αρχικά μέχρι τις 29 Ιανουαρίου και τώρα έχει αναβληθεί μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, εν μέρει λόγω ανησυχιών για το τι αυτή θα προβλέπει -όπως την εκπονεί ο Επίτροπος της ΕΕ για τη βιομηχανική στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την πρωτοβουλία.

Αξιωματούχοι της ΕΕ εκτός του στενού κύκλου του Σεζουρνέ δήλωναν ότι η πρόταση δεν ήταν ακόμη έτοιμη και ότι όσα έχουν προταθεί μέχρι τώρα μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμα. Η αμφιλεγόμενη, όπως χαρακτηρίζεται, πρόταση περιλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιείται ελάχιστο ποσοστό «Made in Europe» εξαρτημάτων για στρατηγικά προϊόντα όπως οι μπαταρίες και τα αυτοκίνητα, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την Κίνα και την προστασία της τοπικής παραγωγής από τις φθηνές εισαγωγές.

Για τα αυτοκίνητα, οι αξιωματούχοι της ΕΕ είχαν συζητήσει να επιβληθεί ελάχιστο όριο χρήσης ευρωπαϊκών εξαρτημάτων της τάξης του 70%. Όμως οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συγκρουστεί για το πόσο αυστηρές θα πρέπει να είναι οι υποχρεώσεις αυτές, καθώς οι κατασκευαστικές τους δραστηριότητες είναι διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο σημειώνουν οι FT.

Υπάρχουν επίσης συζητήσεις σχετικά με το εάν θα πρέπει να μειωθούν ορισμένα από όρια προέλευσης εξαρτημάτων τα οποία ορίζονται ξεχωριστά για κάθε ανταλλακτικό, και εάν ο αριθμός των τομέων που καλύπτονται από την πρόταση θα πρέπει να είναι πιο περιορισμένος, σημειώνεται.

Οι προκλήσεις και οι διαφωνίες

Καθώς ο κλάδος ήδη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις με το υψηλότερο κόστος ενέργειας και εργασίας στην Ευρώπη, ορισμένες εταιρείες, όπως οι Renault, Stellantis και Volkswagen, έχουν υποστηρίξει κατ’ αρχήν την πρωτοβουλία με στόχο να στηριχτεί η ανάπτυξη και παραγωγή στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, Oliver Zipse, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα μείνει πίσω στον παγκόσμιο αγώνα καινοτομίας θέτοντας πολύπλοκους κανόνες τοπικού περιεχομένου, αναφέρουν οι FT.

Η Volkswagen θεωρεί ότι μια στρατηγική εξαρτημάτων «Made in Europe» θα πρέπει να αποφεύγει την επιβολή ποσοστώσεων για όλα από αυτά τα εξαρτήματα και ζήτησε οι νέες απαιτήσεις να εφαρμόζονται όχι μόνο σε μεμονωμένα μοντέλα οχημάτων, αλλά και να καθορίζουν συνολικούς στόχους για τους στόλους των κατασκευαστών.

Η Renault ανέφερε ότι «πάντα υποστήριζε τα μέτρα τοπικού περιεχομένου», αλλά αναγνώρισε ότι δεν είχε υπογράψει το σχέδιο γνώμης. «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε ακόμη λάβει θέση, καθώς περιμένουμε τις λεπτομέρειες της πρότασης».

Η ιδέα των ευρωπαϊκών κανόνων «Made in Europe» εξαρτημάτων έχει από καιρό υποστηριχθεί από τη Γαλλία για την προστασία της βιομηχανίας της. Οι σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία, οι οποίες ιστορικά είχαν πολύ πιο ανοιχτές αγορές, ήταν επιφυλακτικές απέναντι στην ιδέα, αναφέρουν ακόμη οι FT.