Το EX60 κατασκευάζεται με βάση την SPA3, τη νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo Cars. Το EX60 έχει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του αφού μπορεί ναα διανύσει έως και 810 χιλιόμετρα με μόνο μία φόρτιση.

Όσον αφορά τη σχεδίαση, μεταφέρει τις αρχές του σκανδιναβικού design της εταιρείας σε μία πλήρως ηλεκτρική εποχή.

Η ίδια προσέγγιση αντανακλάται και στην ταχύτητα φόρτισης. Μία σύντομη στάση για καφέ είναι αρκετή για επαναφόρτιση και επιστροφή στον δρόμο. Το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, με χρήση ταχυφορτιστή 400kW. Το EX60 διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις ως προς το σύστημα κίνησης. Η P12 AWD Electric προσφέρει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία με έως και 810 χλμ, ενώ η P10 AWD Electric σημειώνει αυτονομία έως και 660 χλμ. Η έκδοση P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς παρέχει αυτονομία έως και 620 χλμ. Συνολικά, προσφέρεται σε επτά ελκυστικές εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και τρόπο ζωής.

Το EX60 έρχεται με 10 χρόνια εγγύησης για την μπαταρία.

Εξοπλίζεται με υπερσύγχρονη τεχνολογία όπως ότι υποστηρίζεται από την τελευταία εκδοχή του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo Cars, το οποίο δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να δρα. Ενσωματώνει την προσέγγιση της εταιρείας στην τεχνολογική εξέλιξη, συνδυάζοντας εσωτερική ανάπτυξη και συνεργασία με πρωτοπόρους της τεχνολογίας, όπως η Google, η NVIDIA και η Qualcomm Technologies Inc.

Ειναι το πρώτο μοντέλο Volvo που λανσάρεται με Gemini, τον νέο βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google. Θα επωφελείται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις. Το EX60 είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε ευρωπαϊκές αγορές. Η παραγωγή του ξεκινά την άνοιξη, στο εργοστάσιο της Volvo Cars στη Σουηδία. Οι παραδόσεις των εκδόσεων P6 και P10 στους πελάτες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, με την έκδοση P12 να ακολουθεί σύντομα.