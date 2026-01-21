Αναμφίβολα ο Νταβίντ Φουστέρ αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού και είναι ένας από τους πιο αγαπητούς ξένους που έχουν περάσει ποτέ από την ομάδα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών επισκέφτηκε το «Γ. Καραϊσκάκης» και παρακολούθησε από κοντά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού με σκορ 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 7ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έστειλε το δικό του μήνυμα για το ταξίδι αυτό, το οποίο τον πλημμύρησε με συναισθήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νταβίντ Φουστέρ:

«Ένα σύντομο ταξίδι, αλλά γεμάτο συναίσθημα.

Το να επιστρέψω στην Αθήνα με τον γιο μου ήταν κάτι μοναδικό.

Να περπατάμε στο μουσείο του Ολυμπιακού, να ξαναζωντανεύουν οι αναμνήσεις και μετά να βλέπουμε μαζί τον αγώνα… σαν να έκλεινε ένας κύκλος.

Αυτή η πόλη, αυτός ο σύλλογος, αυτό το γήπεδο μου έδωσαν τόσα πολλά.

Το να τα μοιραστώ μαζί του τα έκανε ακόμη πιο ξεχωριστά.

Λίγες μέρες. Μεγάλα συναισθήματα. Μια ανάμνηση για πάντα».