Ο τρίτος πυλώνας του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Χάρη Θεοχάρη και τουΤούρκου ομολόγου του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι με στόχο την τελική προετοιμασία για τη διεξαγωγή του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Αθήνας – Άγκυρας στην Τουρκία προσεχώς.

Οι δύο ΥΦΥΠΕΞ θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας την επισκόπηση της προώθησης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας σε πεδία «χαμηλής ατζέντας» όπως είναι, μεταξύ άλλων, το εμπόριο, ο τουρισμός, η τεχνολογία, οι μεταφορές και η επιχειρηματική συνεργασία.

Πρόκειται για τον 9ο γύρο ελληνοτουρκικών συνομιλιών επί της Θετικής Ατζέντας από την οποία σταθερά προκύπτουν τα τελευταία χρόνια επωφελείς συνεργασίες σε πεδία οικονομικού ενδιαφέροντος που παράγουν απτά αποτελέσματα και προωθούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην περιοχή.

Οι δύο αντιπροσωπείες, παράλληλα, βρίσκονται σε επικοινωνία προκειμένου να «κλειδώσει» οριστικά η ημερομηνία του ΑΣΣ στην Τουρκία όπου θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με πιο πιθανό χρονικό παράθυρο για τις διμερείς διαβουλεύσεις των δύο χωρών το πρώτο – εκτός απροόπτου – δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Ήδη οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον πρώτο πυλώνα ελληνοτουρκικού διαλόγου που αφορά στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης καθώς και τον πυλώνα που αφορά στον Πολιτικό Διάλογο ο οποίος διεξήχθη χθες στην Αθήνα σε θετικό κλίμα, με τη συνάντηση Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι να διαρκεί, μαζί με τις διευρυμένες συνομιλίες και το γεύμα εργασίας, περί τις τέσσερις ώρες.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση, Αθήνα και Άγκυρα επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς και διεθνούς συνεργασίας. Στην κοινή τους δήλωση, μετά την ολοκλήρωση του 5ου γύρου διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας που καθιερώθηκε το 2023, οι δύο ύφυπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων ενώ πραγματοποίησαν ανασκόπηση των εξελίξεων οι οποίες μεσολάβησαν από την τελευταία συνάντηση για τον Πολιτικό Διάλογο που είχε πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι είχαν επιπλέον εκτενή ανταλλαγή απόψεων για όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα με έμφαση στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Κατά τις χθεσινές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου, οι δύο υφυπουργοί Εξωτερικών εξέτασαν ενδελεχώς την προετοιμασία για το επικείμενο ΑΣΣ στην Τουρκία για το οποίο, παρά την κοινή βούληση για την πραγματοποίησή του έπειτα από αρκετές αναβολές, ο πήχης των προσδοκιών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Βασική στόχευση είναι η συνέχιση του διμερούς διαλόγου με στόχο – ιδανικά – την επίτευξη συμφωνίας για το εύρος της συζήτησης όσον αφορά την επίλυση της μόνης διαφοράς που αναγνωρίζει βάση Διεθνούς Δικαίου η Ελλάδα με την Τουρκία, την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Πρωταρχικό μέλημα και των δύο πλευρών η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων, εν μέσω «ήρεμων νερών», προκειμένου η διμερής σχέση να παραμένει λειτουργική για την αποσυμπίεση εντάσεων που πιθανώς προκύπτουν.

Η ελληνική πλευρά έχει καταστήσει σαφές πως, σε κάθε περίπτωση και ιδίως υπό το πρίσμα της τρέχουσας, ασταθούς συγκυρίας, προκρίνει το να κρατά ζωντανή τη διμερή προσέγγιση ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται πως οι δύo ηγέτες θα χρειαστεί να συμφωνήσουν ότι επί ορισμένων ζητημάτων διαφωνούν.