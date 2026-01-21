Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πρότεινε να κλείσει ο κατάλογος ομιλητών στις 11 το βράδυ της Τετάρτης 21.01.2026 για τη συζήτηση σχετικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα, οδηγώντας σε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης εξαιτίας έντασης.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο, και τέθηκε σε ψηφοφορία ενώπιον των βουλευτών.

Ο εισηγητής της ΝΔ συμφώνησε και ψήφισε υπέρ της πρότασης, ενώ οι εισηγητές των κομμάτων της Αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα και καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να περικόπτει τους βουλευτές που έχουν εγγραφεί και επιθυμούν να μιλήσουν.

Ένταση και ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα, μετά την πρόταση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να κλείσει στις 11 το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) ο κατάλογος των ομιλητών και να ξεκινήσει η ψηφοφορία.

Η πρόταση, που έγινε προς διευκόλυνση του Σώματος, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο, ο οποίος την έθεσε στην κρίση των βουλευτών. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας συμφώνησε και ψήφισε υπέρ του περιορισμού του χρόνου, προκαλώντας την αντίδραση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Οι εισηγητές της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να περικόπτει τον χρόνο ομιλίας των βουλευτών που έχουν εγγραφεί για να τοποθετηθούν. Παρά τις αντιδράσεις, ο κ. Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι η πρόταση του κ. Κακλαμάνη εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Ακολούθησε νέα ένταση, καθώς τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ζήτησαν η ψηφοφορία να διεξαχθεί δια εγέρσεως και όχι μόνο με δήλωση των εισηγητών. Οι φωνές αυξήθηκαν και ο προεδρεύων αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση.

Μετά από λίγα λεπτά, στην έδρα ανέβηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Κακλαμάνης, όπως είπε, διευκρίνισε πως η πρότασή του έγινε αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Σώματος και όχι για να στερήσει τον λόγο από κανέναν βουλευτή.

«Επειδή η συνεδρίαση από τον ΚτΒ προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα, θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί, ακόμη και έως τις 3 τα ξημερώματα, ώστε να μιλήσουν όλοι οι 64 εγγεγραμμένοι βουλευτές», τόνισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.