Στο κλείσιμο λωρίδας της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα ανόδου στη συμβολή με την οδό Κανάρη προχώρησαν τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ λόγω της ανάβλυσης υδάτων από κεντρικό υπόνομο. Πρόκειται για σημείο που παρατηρούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ακόμη κι όταν η βροχόπτωση είναι πιο ήπια.

Για την ώρα η υπερχείλιση είναι αισθητά πιο περιορισμένη από προηγούμενες κακοκαιρίες.

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για το επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ήδη τη χώρα τις επόμενες ώρες, με ισχυρές καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Για 36 ώρες η Ελλάδα θα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις έντονες χιονοπτώσεις και τους ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 10 μποφόρ. Το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ραγδαίες βροχοπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Άλλωστε, στις 10:00 το πρωί ήχησε το 112 για την Αττική. Σε αυτό γίνεται σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις απολύτως αναγκαίες.