Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να αποχωρήσουν τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου παρέμειναν 53 μέρες, καθώς οι αγρότες της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση μετά τις γενικές συνελεύσεις.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα», επισημαίνοντας ότι η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται αλλά επαναξιολογείται με σκοπό τη διαμόρφωση νέων μορφών διεκδικήσεων.

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση ξεκινά από το μεσημέρι της Παρασκευής και οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να αποχωρήσουν και τα τελευταία τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, όπου παρέμειναν για 53 ημέρες. Οι αγρότες από τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Εύβοια προχωρούν σε σταδιακή απόσυρση από τα μπλόκα, έπειτα από αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα». Τονίζουν πως η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνέχισης των διεκδικήσεων με διαφορετικές μορφές δράσης.

Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι αγρότες αναμένουν παράλληλα την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, προκειμένου να καθορίσουν συντονισμένα τα επόμενα βήματα.

Από το πρωί της Παρασκευής προγραμματίζεται και η απομάκρυνση των τρακτέρ από το μπλόκο της Αταλάντης. Στον Μπράλο, η αποχώρηση θα αρχίσει στις 10:00 το πρωί, μετά από απόφαση που ελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης στη γενική συνέλευση των αγροτών.

Στην Εύβοια, οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. Αναμένονται οι αποφάσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους το επόμενο διάστημα.