Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό της μάρκας στην κατηγορία των compact SUV και το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Škoda που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Η νέα πρόταση προσφέρεται με τρία μεγέθη μπαταρίας που κυμαίνεται από 170έως 286 ίππους και προσφέροντας χωρητικότητα μπαταρίας έως 82 kWh (77 kWh ωφέλιμη).

Η μέγιστη αυτονομία του με την μπαταρία των 82 kWh φτάνει τα 581 km ενώ η φόρτισης από 10% έως 80% μπορεί να γίνει σε μόλις 25–28 λεπτά, ανάλογα με την επιλογή μπαταρίας.

Σαφώς, η φίρμα επεφύλασσε και μια έκπληξη πολλών ..βολτ! Είναι η κορυφαία, σπορ εκδοχή η Elroq RS που είναι έτοιμη να αφήσει τα λάστιχα της στις πίστες και να μοιράσει πλατιά χαμόγελα στους φανατικούς της ηλεκτροκίνησης που αρνούνται το διαζύγιο με την σπορ οδήγηση. Εχει ισχυρότερο μοτέρ, με δύο ηλεκτροκινητήρες με την ισχύ του Elroq RS να σκαρφαλώνει τους 340 ίππους.

Άλλωστε αυτό μαρτυρούν και οι αριθμοί: Το νέο «ατίθασο» μοντέλο της φίρμας καταφέρνει να πιάνει σε επιτάχυνση από τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δευτ., όντας το Skoda με την ταχύτερη επιτάχυνση, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Σαφώς, το ενδιαφέρον και σε αυτό το μοντέλο εστιάζεται στην απόδοση της μπαταρίας του Elroq RS που είναι χωρητικότητας 84 kWh (79 kWh καθαρή) επιτρέποντας μέγιστη αυτονομία άνω των 550 χλμ. (μέτρηση WLTP). Πάντως, το τσέχικο μοντέλο καταφέρνει να φορτίζει ταχύτατα έως 185 kW σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC.

Έτσι, ένας αγοραστής του Elroq RS δεν χρειάζεται να περιμένει πάνω από 26 λεπτά για να επιτύχει φόρτιση της μπαταρίας από το 10-80%. Σε φορτιστή AC φορτίζει από 0-100% σε 8 ώρες.

Στον εξοπλισμό του που συνοδεύει το νέο μοντέλο ξεχωρίζει η σπορ ανάρτηση, που κατεβάζει το αμάξωμα κατά 15 χλστ. μπροστά και 10 χιλιοστά ενώ υπάρχει και προσαρμοζόμενο πλαίσιο DCC το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος ρυθμίσεων στη ανάρτηση . Το αμάξωμα έχει πολλές σπορ σχεδιαστικές πινελιές, όπως στα καλύμματα των πλευρικών καθρεπτών, τους προφυλακτήρες, το λογότυπο RS στα μπροστινά φτερά κ.α.

Το ίδιο αθλητικό σκηνικό επικρατεί και στο σαλόνι του, με μπάκετ καθίσματα, σπορ τριάκτινο πολυλειτουργικό θερμαινόμενο τιμόνι ενώ στάνταρ είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 5 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής των 13 ιντσών.