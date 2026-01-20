Η Ισπανία στρέφεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη σοβαρή έλλειψη οδηγών φορτηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, περίπου 30.000 θέσεις εργασίας παραμένουν σήμερα ακάλυπτες, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα της ισπανικής αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Τουρκίας υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την ανδαλουσιανή ένωση μεταφορέων Usintra και το Ίδρυμα Campus της Κόρδοβα. Στόχος της συμφωνίας είναι η προώθηση της απασχόλησης μέσω της επιλογής Τούρκων επαγγελματιών οδηγών που θα μπορούν να εργαστούν σε ισπανικές μεταφορικές εταιρείες.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή της Τουρκικής Υπηρεσίας Απασχόλησης και θα περιλαμβάνει την επιλογή των υποψηφίων, τη μετακίνησή τους στην Ισπανία, την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση, τη διοικητική τους τακτοποίηση και, τελικά, την πρόσληψή τους από επιχειρήσεις του κλάδου. Στο πρόγραμμα προβλέπεται επίσης η απόκτηση των απαιτούμενων αδειών οδήγησης, καθώς και εκπαίδευση στην ισπανική γλώσσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής κυβέρνησης, στη χώρα υπάρχουν περισσότεροι από 300.000 οδηγοί φορτηγών που αναζητούν εργασία, γεγονός που καθιστά την Τουρκία βασική δεξαμενή εργατικού δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών της Ισπανίας.

Η έλλειψη οδηγών αποτελεί πρόβλημα που επιδεινώνεται σταθερά. Οι εργοδοτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι ακάλυπτες θέσεις αντιστοιχούν σχεδόν στο 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού στις οδικές μεταφορές. Παράλληλα, ο κλάδος αντιμετωπίζει έντονη γήρανση του προσωπικού, καθώς η πλειονότητα των επαγγελματιών οδηγών είναι ηλικίας 45 έως 55 ετών.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των περισσότερων από 390.000 ενεργών οδηγών θα συνταξιοδοτηθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, γεγονός που απειλεί να οξύνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι πάνω από το 90% των εμπορευμάτων στην Ισπανία μεταφέρεται οδικώς, καθιστώντας τον κλάδο κρίσιμο για τη λειτουργία και τη σταθερότητα της οικονομίας.