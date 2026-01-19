Ράμπο δεν έφτασε ποτέ στη μεγάλη οθόνη και, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Μια κομβική σκηνή από την πρώτη ταινία της σειράςδεν έφτασε ποτέ στη μεγάλη οθόνη και, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Σιλβέστερ Σταλόν ε, αυτή η απουσία στέρησε από το φιλμ ένα βαθύτερο δραματικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή, υπήρχε σκηνή που αποκάλυπτε ότι ο σερίφης Γουίλιαμ Τίσλ, τον οποίο υποδύθηκε ο Μπράιαν Ντένεχι, ήταν βετεράνος του Πολέμου της Κορέας.

Η πληροφορία αυτή θα έδινε άλλη διάσταση στη σύγκρουση με τον Τζον Ράμπο, βετεράνο του Βιετνάμ. Η αντιπαράθεση δεν θα ήταν απλώς μια σύγκρουση νόμου και τάξης με έναν «αλήτη», αλλά μια σύγκρουση δύο ανδρών σημαδεμένων από διαφορετικούς πολέμους, διαφορετικές ήττες και διαφορετικές μορφές κοινωνικής απόρριψης.

Σε συνέντευξή του στο GQ, ο Σταλόνε χαρακτήρισε το «Ράμπο» ως την καλύτερη ταινία δράσης που έχει γυρίσει, χωρίς όμως να τη θεωρεί άψογη. «Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν αντικείμενο οργής και χλευασμού», ανέφερε, εξηγώντας πως στο αρχικό σενάριο και οι δύο χαρακτήρες κουβαλούσαν τα δικά τους τραύματα. «Ο σερίφης θα έδινε τη δική του μάχη – τον Πόλεμο της Κορέας -— απέναντι στον Ράμπο. Ήταν μια παράξενη, σχεδόν προσωπική εκδίκηση. Μακάρι να την είχαν κρατήσει, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα», τόνισε.

Στην τελική εκδοχή της ταινίας, ο Τίσλ αντιμετωπίζει τον Ράμπο ως περιθωριακό και τον συνοδεύει εκτός της μικρής πόλης Χόουπ στην Ουάσινγκτον, προτρέποντάς τον να φύγει. Η επιστροφή του Ράμπο οδηγεί στη σύλληψή του, στην απόδραση και τελικά στο ανελέητο ανθρωποκυνηγητό που καθόρισε τον μύθο της ταινίας. Χωρίς την κομμένη σκηνή, ο ανταγωνισμός μοιάζει περισσότερο αυθαίρετος· με αυτήν, θα αποκτούσε μια σκοτεινή, σχεδόν τραγική συμμετρία.