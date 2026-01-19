Αποθεωτικές αντιδράσεις προκάλεσε το νέο βίντεο που ανήρτησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο Instagram, μέσα από το γυμναστήριο της εντυπωσιακής έπαυλής του στη Φλόριντα.

«Κάθε χρόνος που περνάει γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, αλλά γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να προσπαθείς ακόμα περισσότερο. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα», έγραψε στη λεζάντα, με τον διάσημο ηθοποιό να ετοιμάζεται να κλείσει τα 80 του χρόνια στις 6 Ιουλίου.

Στο βίντεο, ο Σταλόνε χαρακτηρίζει το γυμναστήριο του σπιτιού του «καταφύγιο» και «εκκλησία», τονίζοντας ότι εκεί προπονείται καθημερινά για να γίνεται καλύτερος. «Όταν αισθάνεσαι πιο δυνατός σωματικά, αποκτάς και την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσεις τους στόχους σου και να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση», σημειώνει ο κινηματογραφικός Ρόκι.