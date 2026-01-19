Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ η συστηματική συσκότιση πληροφοριών από τις αρχές καθιστά δυσχερή την ανεξάρτητη επαλήθευση των γεγονότων.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ομάδα χάκερ πραγματοποίησε την Κυριακή (19/1/2026) ένα σημαντικό «χτύπημα» κατά του ιρανικού καθεστώτος, παραβιάζοντας ταυτόχρονα όλα τα δημόσια τηλεοπτικά κανάλια. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης μεταδόθηκε μήνυμα του πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει στην εξορία και κάλεσε τους πολίτες να εξεγερθούν ενάντια στο ισλαμικό καθεστώς.

Στο μήνυμά του, που προβλήθηκε χάρη στην παρέμβαση των χάκερ, ο Παχλαβί προέτρεψε τους Ιρανούς «να μην ενδώσουν στην καταστολή» και να οργανωθούν για να επιτύχουν πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Η ομιλία, η οποία μέχρι πρότινος κυκλοφορούσε μόνο μέσω των κοινωνικών δικτύων και είχε αποκλειστεί από τις πλατφόρμες εντός Ιράν, προβλήθηκε τελικά σε εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω του κρατικού σήματος, προκαλώντας έντονη αμηχανία στις αρχές.

ویدئوی دیگری از هک شبکه‌های تلویزیونی رژیم جمهوری اسلامی با تصاویر انقلاب ملی ایران و پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی pic.twitter.com/wHvvrynalp — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) January 18, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η διαδικτυακή πρόσβαση στη χώρα παραμένει αυστηρά ελεγχόμενη. Οι αρχές επιβάλλουν συχνά διακοπές και περιορισμούς στη ροή πληροφοριών, δυσχεραίνοντας την ενημέρωση των πολιτών και των διεθνών οργανισμών.

Ο οργανισμός κυβερνοασφάλειας NetBlocks ανέφερε ότι μετά από σχεδόν δέκα ημέρες πλήρους διακοπής, η κίνηση δεδομένων μειώθηκε ξανά ύστερα από σύντομη μερική αποκατάσταση. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένοι Ιρανοί μπόρεσαν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κρίση στο έδαφος», σημείωσε η NetBlocks.

Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των σχολείων που παρέμεναν κλειστά και διακήρυξε την επιστροφή στην «κανονικότητα», αν και οι επίσημες προειδοποιήσεις προς τους πολίτες έχουν γίνει αισθητά αυστηρότερες.