Καμία πόλη από την ΕΕ δεν συγκαταλέγεται στις 10 μητροπόλεις του πλανήτη με τον μεγαλύτερο αριθμό δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Visual Capitalist, η οποία βασίζεται στα στοιχεία της παγκόσμιας λίστας δισεκατομμυριούχων του Forbes. Η εικόνα που προκύπτει επιβεβαιώνει τη σαφή υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, με τις δύο χώρες να εκπροσωπούνται συνολικά από εννέα πόλεις στο top-20.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Νέα Υόρκη, με 109 δισεκατομμυριούχους μόνιμους κατοίκους, αριθμός που δεν πλησιάζεται από καμία άλλη πόλη. Ακολουθούν το Χονγκ Κονγκ με 74 και η Μόσχα με 73, σχηματίζοντας το «βάθρο» της παγκόσμιας συγκέντρωσης μεγάλων περιουσιών.

Η πρωτιά της Νέας Υόρκης αποδίδεται στον ρόλο της ως κορυφαίου διεθνούς χρηματοοικονομικού κόμβου, στη συνεχή εισροή διεθνούς κεφαλαίου και στη μεγάλη πυκνότητα επενδυτικών οίκων, εταιρικών εδρών και ακινήτων υψηλής αξίας. Καμία άλλη πόλη δεν εμφανίζει αντίστοιχη δυναμική σε τόσους διαφορετικούς τομείς πλούτου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρώτη πόλη που εμφανίζεται στη λίστα είναι το Λονδίνο, αν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο χαμηλά κατατάσσονται το Παρίσι στη 16η θέση και το Μιλάνο στη 19η, οι μόνες δύο πόλεις της ΕΕ που καταφέρνουν να βρεθούν στο top-20.

Η μελέτη αναδεικνύει παράλληλα, τη συνεχιζόμενη άνοδο της Ασίας. Πόλεις όπως το Μουμπάι, το Πεκίνο, η Σαγκάη, η Σιγκαπούρη και η Σενζέν συγκαταλέγονται στις πρώτες θέσεις, αντανακλώντας τη μετατόπιση κέντρων πλούτου προς την Ανατολή. Στην Ινδία ειδικά, η παρουσία του Μουμπάι και της Νέο Δελχί επιβεβαιώνει τη ραγδαία αύξηση του αριθμού δισεκατομμυριούχων τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, η κατάταξη αποτυπώνει έναν κόσμο όπου ο πλούτος συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε λίγες, παγκοσμιοποιημένες μητροπόλεις — αφήνοντας εκτός κάδρου παραδοσιακές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και επαναχαράσσοντας τον χάρτη της οικονομικής ισχύος.